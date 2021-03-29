Після завершення пандемії Wizz Air не підвищуватиме вартість авіаквитків, а навпаки – знизить

Джерело:Економічна правда
2020 став справжнім випробуванням для авіації, яка цьогоріч планує "відбити" втрати. Проте угорська авіакомпанія Wizz Air не підвищуватиме вартість квитків після завершення кризи, а навпаки – знизить.
Видання поспілкувалося з генеральним директором Wizz Air Джозефом Вараді. В інтерв'ю він розповів, як компанія справляється з наслідками коронакризи та чи зростатиме вартість квитків.
Читайте також Туристам показали, як виглядає салон літака нового лоукостера Bees Airline: фото
COVID-19 мав величезний вплив на всю планету, а не тільки на окремі компанії. Авіаційна галузь зазнала серйозного удару, – зауважив Вараді.
Він додав, що річ не в тім, що люди не хочуть подорожувати, проблема полягає в обмеженнях від урядів.
"Ми працюємо приблизно на 25% від своїх можливостей, але ситуація не така критична, як у 2020 році. У квітні 2020 року ми працювали тільки на 6%, у серпні цей показник відновився до 80%, у листопаді ми працювали на 21% у порівнянні з рівнем 2019 року", – розповів генеральний директор авіакомпанії.
За його словами, у найближчій перспективі, коли ринок повністю відкриється, Wizz Air продовжить інвестувати у своє майбутнє навіть під час пандемії. Він зазначив, що вони відкрили 300 маршрутів, 16 баз, здійснили поставку 20 нових літаків та продовжують оновлювати своє обладнання.
Я не думаю, що після скасування обмежень по завершенню пандемії COVID-19 ціни на авіаквитки зростуть. Найближчим часом ми побачимо, як всі авіакомпанії намагатимуться повернутися на ринок, і певний час пропозиція буде перевищувати попит, – заявив Джозеф.
Влітку, коли почнеться активне відновлення, відбудеться певне зниження цін, але не кожна компанія зможе собі це дозволити.
Щодо ситуації з точки зору Wizz Air, то закупівля 20 нових літаків та плани стосовно купівлі ще 27 протягом року дозволять лоукостеру працювати з дуже низькими цінами.
У нас не буде необхідності підвищувати тарифи, навіть навпаки – ми зможемо дозволити собі знизити тарифи та бути конкурентними на ринку, – заявив CEO Wizz Air.
На його думку, у довгостроковій перспективі ціни на квитки залишаться на сьогоднішніх рівнях.