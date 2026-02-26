Раз на рік місто, яке вважають одним із найбільш забруднених на планеті, ненадовго оживає. Вулиці заповнюють відвідувачі, приносючи світло, розмови та веселощі, а коли настає темрява, вони залишають межі міста, і знову настає тиша, розповідає Mirror.

Дивіться також Ви і не здогадувалися, що у США є вулкан, назва якого знайома кожному українцю

Що робить Пічер найзабрудненішим і найнебезпечнішим містом світу?

Пічер, штат Оклахома, колись був гірничим містечком. З-під землі видобували свинець та цинк, а шахтарі переселяли свої родини у цей віддалений прихисток серед дикої природи. Містечко виросло майже миттєво, але те, що ховалося під землею, зрештою зруйнувало його.

Як виглядає покинуте місто: дивитись відео

До 1920 року населення зросло до майже 10 000 осіб, а гірничі роботи досягли піку. Підземні проходи простягалися під значною частиною міста, а величезні відходи гірничих робіт, вивезених на поверхню, височіли по всьому ландшафту. Діти регулярно гралися на цих небезпечних насипах і навколо них. Цю речовину навіть використовували для ремонту доріг.

Проте після 1926 року економічний бум почав завершуватися. Зменшення обсягів видобутку призвело до того, що багато родин покинули місто, і до 1960-х населення скоротилося до 2 553 осіб. До 1967 року всі шахти припинили роботу, і, що важливо, зупинили відкачування води з них.

Це призвело до того, що шахтні порожнини наповнилися водою, надзвичайно забрудненою важкими металами, включно зі свинцем, цинком, залізом, нікелем та кадмієм. Згодом ця токсична вода проникла у навколишні водойми поблизу Пічера.

Коли відбулась евакуація місцевих?

До середини 1990-х Індійська служба охорони здоров'я провела аналіз крові дітей міста і виявила, що 35 відсотків мали тривожно високий рівень свинцю. У 2004 році проби ґрунту з дитячих садків, шкільних майданчиків та ігрових зон показали підвищені концентрації свинцю та інших важких металів.

Постраждали не лише діти, а й дорослі мешканці, розповідає NBS News. У деяких із них, зокрема в Джона Спаркмана, вже у 20 років діагностували підвищений артеріальний тиск. Його сестра померла від хвороби Лу Геріга у 41-річному віці, і, за припущеннями, причиною розвитку недуги могло стати тривале життя в умовах токсичного забруднення.

Цього було достатньо, щоб Агентство з охорони навколишнього середовища США та влада штату Оклахома ухвалили рішення про повну евакуацію та викуп усіх земель міста. Проте забруднений ґрунт був не єдиною причиною занепаду Пічера. Після зупинки видобутку залишилися всі 1 400 величезних порожнин під містом незакритими.

З часом забруднені ґрунтові води розмили опори споруд, роблячи громаду вразливою до обвалу та погруження у токсичне болото в будь-який момент. Повільний відтік мешканців розпочався, і до 2013 року місцева влада офіційно розпустила місто. Останні, хто намагався залишитися, погодилися на викуп після торнадо 2008 року, яке знищило 160 будинків і забрало шість життів.

Воронка, яка утворилась у місті / фото NBS News

Дивіться також Вечеря, яку ви ніколи не забудете: як виглядає найбільший підводний ресторан світу

Чому раз на рік у місті відбувається святковий парад?

Пічер вважається непридатним для проживання через токсичність. Проте щороку колишні мешканці повертаються сюди на одну ніч. Щороку в грудні через Пічер проходить святковий парад, що збирає колишніх жителів, змушених покинути свої домівки. Вони повертаються добровільно, щоб відсвяткувати серед токсичного ландшафту, де колись жили, насолоджуючись святковими традиціями: п'ють, влаштовують застілля і голосно співають колядки.

Які є ще незвичайні села, які були покинуті місцевими?