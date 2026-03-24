Приморське село, де зникло море: що сталося із загадковою локацією у Британії
- Паркгейт у Великій Британії колись був жвавим портом, але після замулення річки Ді, море фактично зникло, залишивши болота та солончаки.
- Село приваблює туристів своєю тишею, прогулянковою набережною, пейзажами та історичними місцями, як церква St Thomas' Church, відома як "церква рибалок".
Колись тут був жвавий порт, але сьогодні – це одне з найнестандартніших сіл Британії. Паркгейт дивує тим, що тут є все для морського відпочинку, окрім самого моря.
Маленьке прибережне містечко у Великій Британії дивує туристів своєю незвичайною особливістю: тут є набережна, чайки, краєвиди заходів сонця, але немає самого моря. Йдеться про Паркгейт – локацію, яка колись була жвавим портом, а сьогодні перетворилась на місце з унікальною атмосферою "зниклого узбережжя", розповідає CN Traveller.
Чим унікальне село Паркгейт у Великій Британії?
Розташоване на березі річки Ді, містечко у 18 столітті активно приймало кораблі, зокрема ті, що вирушали до Ірландії. Однак із часом природні процеси зробили своє: водойма поступово замулювалася, і вже до 20 століття море фактично зникло, залишивши після себе лише болота, піщані мілини та солончаки.
Зараз же Паркгейт – це місце, де можна прогулятися довгою набережною, спостерігати за птахами та милуватися пейзажами, які більше нагадують кадри з фільму про постапокаліпсис, ніж класичний морський курорт.
Попри відсутність води, локація приваблює туристів своєю незвичною тишею, простором і відчуттям "краси відсутності". Окрім прогулянок, тут варто зазирнути до культового місцевого закладу Nicholls of Parkgate, який працює ще з 1935 року і славиться своїм морозивом.
Як пише Liver Pool, у самому серці Паркгейт також стоїть одна з найатмосферніших будівель міста St Thomas' Church, яку місцеві давно охрестили "церквою рибалок". І це не просто красива назва: колись рибалки сушили свої сіті прямо на її стінах, адже поруч було море, якого сьогодні вже не існує.
Зведена ще у 19 столітті, ця церква пережила закриття, роки занепаду і масштабну реставрацію. І хоча її офіційно відкрили після відновлення ще у 2010-х, станом на 2026 рік вона повністю інтегрована в життя громади та стала одним із головних символів міста.
Також там проходять виставки, камерні події, зустрічі місцевих і навіть творчі події. Цікаво, що сама локація додає церкві ще більшої унікальності: поруч не море, а безкраї солончаки, які утворилися після замулення річки Ді.
Часті питання
Чому Паркгейт є унікальним місцем у Великій Британії?
Паркгейт у Великій Британії є унікальним через свою історію як колишнього жвавого порту, який перетворився на місце з відсутністю моря. Містечко приваблює туристів своєю незвичною атмосферою "зниклого узбережжя" та мальовничими пейзажами солончаків і піщаних мілин.
Яка історична будівля є важливою частиною Паркгейт?
Важливою історичною будівлею у Паркгейті є церква St Thomas' Church, відома як "церква рибалок". Її стіни використовувалися для сушіння сітків рибалками, коли поруч було море. Церква пережила реставрацію і стала інтегрованою частиною громади, де проходять різні події.
Що ще приваблює туристів до Паркгейт, незважаючи на відсутність моря?
Туристів до Паркгейт приваблює можливість прогулятися довгою набережною, спостерігати за птахами та милуватися постапокаліптичними пейзажами. Також вони можуть відвідати місцевий заклад Nicholls of Parkgate, відомий своїм морозивом з 1935 року.