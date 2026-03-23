Поки мільйони туристів щороку обирають популярні курорти, на кшталт, Тенеріфе та Лансароте, в Іспанії набирає популярності маловідомий напрямок, який досі залишається майже без туристів, розповідає Express.

Який маловідомий острів Іспанії вартий уваги туристів?

Йдеться про острів Онс – приховану перлину біля узбережжя регіону Галісія на північному заході країни. Острів входить до складу національного парку Атлантичного острова Галісія та суттєво відрізняється від переповнених туристами курортів.

Острів славиться своїми майже недоторканими пляжами, їх тут п'ять основних. Найбільший Меліде, який відомий як нудистський, тоді як Area dos Cans приваблює найбільше відпочивальників. Пляж Дорнас зустрічає туристів одразу після висадки, Канексол розташований біля старого форту та кладовища, а Перейро вважається ще однією обов'язковою локацією для відвідування.

Окрім цього, на острові є і більш дикі кам'янисті узбережжя, які додають місцевим пейзажам ще більшої автентичності. Для любителів активного відпочинку острів Онс пропонує чотири пішохідні маршрути. Найдовший Північний, займає близько трьох годин, тоді як найкоротший маршрут до форту можна пройти менш ніж за годину.

Також популярністю користуються маршрут до маяка (приблизно 90 хвилин) і південний маршрут, який триває близько двох з половиною годин. . Тут також працює кілька ресторанів із якісною локальною кухнею, де особливий акцент роблять на свіжій рибі та морепродуктах.

Острів Меліде / фото TripAdvisor

Найвідомішим закладом вважається Casa Checho – ресторан із видом на океан, який спеціалізується на восьминогах, морепродуктах та традиційних галісійських стравах. Серед інших популярних місць – Casa Acuna, яке часто називають одним із найкращих для дегустації восьминога в регіоні, а також Bar O Pirata, відомий своїм м'ясним меню та обідами за доступними цінами.

Як дістатися на острів Онс?

Попри свою природну красу, острів Онс залишається малолюдним не випадково. Влада суворо контролює кількість відвідувачів, щоб зберегти екосистему. Як пише Barcelo.com, дістатися до острів Онс можна лише морем – регулярні пасажирські човни курсують із портів Буеу, Портоново та Санксенсо, а також рідше з Віго. Подорож триває приблизно 40 хвилин із найближчих портів і до півтори години з Віго.

