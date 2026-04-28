Загадкові зникнення, зради й смерті: що приховує найтаємничіший острів Галапагосів
Галапагоські острови здебільшого знають за тамтешніми гігантськими черепахами та іншими природними дивами. Але один з островів уславився геть іншим – людьми, які намагалися там побудувати Едем, але залишили після себе трагедію.
Мовиться про острів Флореана, або Санта-Марію, історію про який показали у драматичному фільмі "Едем" 2024 року. З посиланням на galapagos.org розповідаємо про все це докладніше.
Флореана, можливо, має найбагатшу людську історію серед усіх островів Галапагоського архіпелагу, що належить до країни Еквадор у Південній Америці. І почалася вона теж дуже драматично.
Перший постійний мешканець тут з'явився всупереч власній волі. Чоловіка там просто кинули, і це був ірландець Патрік Воткінс у 1807 – 1809 роках. У 1832 році Еквадор колонізував Галапагоси, і Флореана стала першим заселеним островом архіпелагу – як каторжна колонія.
Найвідоміша пам'ятка острова – поштова бочка у Post Office Bay, як зазначає портал galapagosconservation.org.uk. Ще з 1793 року китобої залишали тут листи, щоб інші кораблі доставляли їх за призначенням – традиція, яка живе й досі. Але найнезвичайніша історія сталася значно пізніше, у 1930-х.
Тоді на Флореану прибули кілька груп європейських переселенців – кожна з власною мрією про утопію. Першими були Дора Штраух і її супутник доктор Фрідріх Ріттер. Цей чоловік дотримувався суворого вегетаріанства і ніцшеанської філософії, і навіть вирвав собі всі зуби перед від'їздом, щоб уникнути зубного болю.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Потім прибула родина Вітмер, ще пізніше – "баронеса" Елоїза Вагнер де Боске з двома коханцями. Ця жінка одразу оголосила себе "Імператрицею Флореани", відкрила готель і заявила, що планує прийняти там самого Рокфеллера.
Між поселенцями наростали жорсткі конфлікти. 27 березня 1934 року "імператриця" та один із її коханців безслідно зникли. Другий коханець спробував утекти з острова за допомогою норвезького рибалки – але теж зник. Кілька місяців потому їхні муміфіковані тіла знайшли на острові Марчена – далеко від запланованого маршруту. Причім ні човна, ні еквадорського юнги, що був із ними, ніде не було.
А у листопаді 1934 року раптово помер доктор Ріттер – нібито від отруєного курячого м'яса. Так, той самий, що був переконаним вегетаріанцем. Пережила всіх і залишила мемуари тільки Дора Штраух. Рон Говард частково використав їх як джерело та у 2024 році зняв трилер "Едем" про всі ці надзвичайні події.
Яким же є острів Флореана сьогодні? Кількадесят людей там досі мешкають, ба більше – нащадки Маргрет Вітмер тримають готель на березі чорного вулканічного пляжу. Туризм тут нішевий, але острів вабить гостей не тільки історією про зради та зникнення.
Досить цікавими є корали Devil's Crown над затопленим кратером вулкана – це місце вважають одним із найкращих для снорклінгу на Галапагосах. А у горах тут зберігся "піратський грот", де родина Вітмер ховалася у перші місяці після приїзду.
