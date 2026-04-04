Мовиться про острів Фадіут (Fadiouth) на крайньому кінці узбережжя Петіт-Кот (Petite Côte) – він весь побудований із мушель. З посиланням на silversea.com розповідмо про це докладніше.

Острів, що постав із мушель: чим цікавий для туристів Фадіут у Сенегалі?

Фадіут у Сенегалі є частиною невеликого міста Жоаль-Фадіут (Joal-Fadiouth). Сам Жоаль розташований на материку, а Фадіут – це острів, з'єднаний із сушею дерев'яним пішохідним мостом у 400 метрів завдовжки. Ми пишемо саме "з'єднаний із сушею", бо острів фактично сушею не є.

Чому так? Річ у тім, що Фадіут виник не зовсім у природний спосіб. Упродовж кількох сотень років рибалки та мешканці прибережжя збирали мідій і молюсків, виймали м'якуш на їжу, а порожні мушлі складали в купку. Поступово у тій купці накопичилися мільйони мушель.

А от далі про формування острова вже подбала природа. Мушлі утримували разом корені мангрових дерев, очерету та гігантських баобабів. Усе це сформувало суцільний шар "землі" – тобто той острів, який ми бачимо сьогодні.

Зараз там мушлі скрізь – під ногами хрустять на кожній вуличці, вмуровані у фасади будинків, прикрашають крамниці та сувеніри. А місцеві жінки й досі вручну збирають молюсків та торгують ними – рибальство й туризм залишаються головними джерелами доходу для близько 40 тисяч мешканців міста.

Острів буквально виріс із мушель за кілька століть, і туристи їдуть це побачити

Окремо вражає кладовище Фадіуту, як зазначає au-senegal.com, теж повністю вкрите мушлями. Але є інший нюанс, що робить його унікальним у масштабах усього світу – це змішане кладовище, де поруч поховані мусульмани та християни.

Хоча переважна більшість населення Сенегалу – мусульмани, на самому острові Фадіут більшість – католики, до 95%, це нащадки народу Ґелевар із давньої імперії Каабу. І от якось виникла традиція спільного поховання та збереглася донині як символ мирного співіснування двох релігій.

