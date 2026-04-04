Речь идет об острове Фадиут (Fadiouth) на крайнем конце побережья Петит-Кот (Petite Côte) – он весь построен из ракушек. Со ссылкой на silversea.com расскажем об этом подробнее.

Остров, что появился из ракушек: чем интересен для туристов Фадиут в Сенегале?

Фадиут в Сенегале является частью небольшого города Жоаль-Фадиут (Joal-Fadiouth). Сам Жоаль расположен на материке, а Фадиут – это остров, соединенный с сушей деревянным пешеходным мостом в 400 метров длиной. Мы пишем именно "соединенный с сушей", потому что остров фактически сушей не является.

Почему так? Дело в том, что Фадиут возник не совсем естественным образом. В течение нескольких сотен лет рыбаки и жители прибрежных районов собирали мидий и моллюсков, вынимали мякоть на еду, а пустые ракушки складывали в кучку. Постепенно в той кучке накопились миллионы раковин.

А вот дальше о формировании острова уже позаботилась природа. Ракушки удерживали вместе корни мангровых деревьев, тростника и гигантских баобабов. Все это сформировало сплошной слой "земли" – то есть тот остров, который мы видим сегодня.

Сейчас там ракушки везде – под ногами хрустят на каждой улочке, вмурованы в фасады домов, украшают магазины и сувениры. А местные женщины до сих пор вручную собирают моллюсков и торгуют ими – рыболовство и туризм остаются главными источниками дохода для около 40 тысяч жителей города.

Остров буквально вырос из ракушек за несколько веков, и туристы едут это увидеть:

Отдельно впечатляет кладбище Фадиута, как отмечает au-senegal.com, тоже полностью покрытое ракушками. Но есть другой нюанс, что делает его уникальным в масштабах всего мира – это смешанное кладбище, где рядом похоронены мусульмане и христиане.

Хотя подавляющее большинство населения Сенегала – мусульмане, на самом острове Фадиут большинство – католики, до 95%, это потомки народа Гелевар из древней империи Каабу. И вот как-то возникла традиция совместного захоронения и сохранилась по сей день как символ мирного сосуществования двух религий.

Какие еще есть интересные туристические острова мира, достойны внимания в 2026?