Его площадь всего 21 километр квадратный, а название – Науру. Со ссылкой на EBSCO рассказываем об этой стране подробнее.

Смотрите также Острова мечты: 10 лучших направлений для отпуска в этом году

Самая маленькая островная страна планеты: почему Науру была богатой и как живет сегодня?

Сегодня население Науру – чуть больше 10 тысяч человек. Но начали заселять этот остров посреди Тихого океана (в 4000 километрах от Австралии) еще примерно в 1000 году до нашей эры.

Туда приходили различные микронезийские и полинезийские народы, но в течение тысячелетий остров оставался изолированным от остального мира. Только в 1798 году его увидели европейцы – это был британский мореплаватель Джон Ферн. Pleasant Island, Приятный остров – так он назвал найденную локацию.

В 1888 году Науру аннексировала Германия, потом Австралия, чуть позже, во время Второй мировой войны, пришла японская оккупация. И только в 1968 году остров обрел независимость.

Самая безумная страница в истории Науру – фосфатный бум. Дело в том, что миллионы лет птичий помет накапливался на острове и превратился в чрезвычайно ценные фосфаты, необходимые для производства удобрений, как отмечает worldtravelguide.net.

Неудивительно, что в 1970-х годах Науру на время стала самой богатой страной мира, богаче Кувейта и Саудовской Аравии. Но к 2000-м месторождения иссякли, при этом ранее заработанные деньги растранжирили из-за коррупции и провальных инвестиций. В итоге страна фактически обанкротилась.

Путешественница побывала на Науру и поделилась впечатлениями

Сегодня Науру – единственная страна в мире без официальной столицы, а функции административного центра выполняет район Ярен. Из-за исчерпанных фосфатных карьеров большая часть страны превратилась в каменистую пустыню с причудливыми коралловыми штырями. Остров полностью зависит от импортируемой еды.

Так стоит ли туда ехать? Откровенно говоря, Науру ежегодно посещают лишь несколько сотен туристов, может тысяча. На острове нет ни одного курорта в классическом понимании. С другой стороны, дайверов привлекают нетронутые кораллы в океане и обломки японских кораблей и самолетов Второй мировой, лежащих на морском дне прямо у берега.

Какие туристические магниты Океании точно стоит посетить?