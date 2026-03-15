Феномен находится вблизи полуострова Ле-Морн-Брабан и является одним из самых фотографируемых природных явлений планеты. Со ссылкой на mauritiusnow.com рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Идеальный для семейного отдыха: райский остров, где можно спрятаться от суровой зимы

Ле-Морн-Брабан на Маврикии – это скалистый полуостров на юго-западном берегу, увенчанный одноименной горой в более 500 метров высотой, занесенной во Всемирное наследие ЮНЕСКО. И вот с вертолета или дрона, то есть с высоты нескольких сотен метров, здесь открывается картина, что не укладывается в голове.

Бирюзовая лагуна у берега внезапно обрывается – и кажется, что поток воды падает с подводного края просто в темно-синюю бездну. Эффект настолько убедительный, что тысячи туристов ежегодно арендуют вертолеты сугубо для того, чтобы увидеть и сфотографировать это явление.

Как возникла эта оптическая иллюзия? Все просто – виноват песок. На самом деле, конечно, никакого водопада под водой нет, как объясняет villanovo.com. Просто Маврикий стоит на Маскаренском подводном плато – мелководной платформе вулканического происхождения, и у берегов острова дно резко обрывается.

От многометровых лагун оно падает на глубину до 150 метров и более. А мощные океанические течения при этом постоянно перемещают песок и ил с прибрежных отмелей к этому краю, далее спуская их вниз по крутому склону. Вот этот поток и создает эффект водопада.

Контраст между светлым движущимся песком и темно-синей глубиной усиливает иллюзию. Даже зная правду, трудно избавиться от ощущения, что смотришь на настоящий водопад.

Заметим, что увидеть все это с поверхности моря или под водой невозможно – иллюзия работает только с высоты. Поэтому туристы берут вертолетные туры с продолжительностью полета от 15 до 30 минут – стоят они где-то 150 – 200 евро на человека.

Но можно взять и дрон – если есть свой, только с соответствующим разрешением от местных властей. Лучшее время для полета – утро в ясную погоду, когда солнце подсвечивает лагуну с оптимального угла, и цветовой контраст между бирюзой и синевой становится максимальным.

А какие наземные водопады мира стоит увидеть каждому?