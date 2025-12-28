Ціни в Карпатах злетіли до небес: де недорого зустріти Новий рік у горах
- У Карпатах можна знайти бюджетне житло на Новий рік у Пилипці, Подобовці, Яремче, Славському та Верховині, з цінами від 800 до 7 500 гривень.
- Пилипець пропонує гірськолижний відпочинок без комендантської години, а Яремче славиться гуцульською атмосферою та близькістю до Буковелю.
Новий рік – це високий сезон у Карпатах, коли традиційно активізуються пошуки житла для відпочинку в горах. Через високий попит оренда житла, зокрема на популярних курортах, може серйозно вдарити по гаманцю.
Однак у Карпатах є чимало місць, де все ще можна орендувати бюджетне житло для відпочинку в новорічний період. Щоб знайти вигідні пропозиції, 24 Канал проаналізував пропозиції на Booking.com, одному з найбільших у світі онлайн-сервісів для бронювання подорожей.
Куди бюджетно поїхати в Карпати на Новий рік?
Якщо на Різдво ще можливо було знайти бюджетне житло, то з Новим роком ситуація дещо складніше. По-перше, на популярних курортах практично не залишилося пропозицій. По-друге, пропозиції, які доступні, можуть вдарити по гаманцю через високий попит.
Альтернативою відомим курортам можуть бути селища Пилипець та Подобовець, що в Закарпатській області. Розташовані серед гір, вони пропонують бюджетне житло від 1 400 до 6 300 гривень.
Окремою перевагою Пилипця є те, що це ще й гірськолижний курорт, де можна покататися на лижах чи сноуборді. Окрім того, в цьому місці Новий рік можна зустріти без комендантської години.
Ціни на житло в Пилипці / Скриншот із сайту Booking.com
Туристам, які хочуть поринути у святкову атмосферу Нового року, слід розглянути для відпочинку курортне місто Яремче в Івано-Франківській області.
Перевагами цього місця є чарівна природа, гуцульська атмосфера та традиції, як у Криворівні, а також хороша інфраструктура й близькість до Буковеля.
У Яремче все ще можна знайти бюджетне житло на Новий рік: ціна на ніч для двох стартує від 3 000 гривень і сягає 4 600.
Ціна житла в Яремче / Скриншот із сайту Booking.com
Іншим популярним серед туристів місцем у Карпатах є Славське, де ще залишилося кілька пропозицій зустріти Новий рік. Так, ні з 31 грудня на 1 січня на двох обійдеться від 800 до 7 500 гривень залежно від типу бронювання.
Ціна житла у Славському / Скриншот із сайту Booking.com
Ще одним напрямком для відпочинку може стати Верховина, Криворівня та села поблизу. Вартість оренди житла на Новий рік в цих місцях коливається від 1 140 до 5 355 гривень на двох.
Ціна житла у Верховині / Скриншот із сайту Booking.com
Чим зайнятися у Буковелі?
Буковель вже давно вийшов за рамки лижного курорту та пропонує ряд ідей для дозвілля. Ті, хто не катаються на лижах чи сноуборді, можуть відвідати атракціони, спа-комплекси, парки тощо.
Окрім того, у Буковелі можна покататися на ковзанах. Ціни на катання варіюються від 200 до 500 гривень для дорослих, залежно від типу ковзанів та часу доби.
