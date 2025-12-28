Цены в Карпатах взлетели до небес: где недорого встретить Новый год в горах
- В Карпатах можно найти бюджетное жилье на Новый год в Пилипце, Подобовце, Яремче, Славском и Верховине, с ценами от 800 до 7 500 гривен.
- Пилипец предлагает горнолыжный отдых без комендантского часа, а Яремче славится гуцульской атмосферой и близостью к Буковелю.
Новый год – это высокий сезон в Карпатах, когда традиционно активизируются поиски жилья для отдыха в горах. Из-за высокого спроса аренда жилья, в частности на популярных курортах, может серьезно ударить по кошельку.
Однако в Карпатах есть немало мест, где все еще можно арендовать бюджетное жилье для отдыха в новогодний период. Чтобы найти выгодные предложения, 24 Канал проанализировал предложения на Booking.com, одном из крупнейших в мире онлайн-сервисов для бронирования путешествий.
Смотрите также 200 000 гривен за 2 ночи: что входит в самое дорогое празднование Нового года в Буковеле
Куда поехать в горы на Новый год?
Если на Рождество еще возможно было найти бюджетное жилье, то с Новым годом ситуация несколько сложнее. Во-первых, на популярных курортах практически не осталось предложений. Во-вторых, предложения, которые доступны, могут ударить по кошельку из-за высокого спроса.
Альтернативой Славскому или Буковелю могут быть поселки Пилипец и Подобовец, что в Закарпатской области. Расположенные среди гор, они предлагают бюджетное жилье от 1 400 до 6 300 гривен.
Отдельным преимуществом Пилипца является то, что это еще и горнолыжный курорт, где можно покататься на лыжах или сноуборде. Кроме того, в этом месте Новый год можно встретить без комендантского часа.
Цены на жилье в Пилипце / Скриншот с сайта Booking.com
Туристам, которые хотят окунуться в праздничную атмосферу Нового года, следует рассмотреть для отдыха курортный город Яремче в Ивано-Франковской области.
Преимуществами этого места является волшебная природа, гуцульская атмосфера и традиции, как в Криворивне, а также хорошая инфраструктура и близость к Буковелю.
В Яремче все еще можно найти бюджетное жилье на Новый год: цена на ночь для двоих стартует от 3 000 гривен и достигает 4 600.
Цена жилья в Яремче / Скриншот с сайта Booking.com
Другим популярным среди туристов местом в Карпатах является Славское, где еще осталось несколько предложений встретить Новый год. Так, ни с 31 декабря на 1 января на двоих обойдется от 800 до 7 500 гривен в зависимости от типа бронирования.
Цена жилья в Славском / Скриншот с сайта Booking.com
Еще одним направлением для отдыха может стать Верховина, Криворивня и села поблизости. Стоимость аренды жилья на Новый год в этих местах колеблется от 1 140 до 5 355 гривен на двоих.
Ціна житла у Верховині / Скриншот із сайту Booking.com
Чем заняться в Буковеле?
Буковель уже давно вышел за рамки лыжного курорта и предлагает ряд идей для досуга. Те, кто не катаются на лыжах или сноуборде, могут посетить аттракционы, спа-комплексы, парки и тому подобное.
Кроме того, в Буковеле можно покататься на коньках. Цены на катание варьируются от 200 до 500 гривен для взрослых, в зависимости от типа коньков и времени суток.
Частые вопросы
Какие места в Карпатах предлагают бюджетное жилье на Новый год?
В Карпатах можно найти бюджетное жилье в поселках Пилипец и Подобовец, где цены варьируются от 1 400 до 6 300 гривен, в Яремче с ценами от 3 000 до 4 600 гривен, в Славском с ценами от 800 до 7 500 гривен, а также в Верховине и Криворивне с ценами от 1 140 до 5 355 гривен.
Почему Яремче является привлекательным местом для празднования Нового года?
Яремче привлекает туристов своей волшебной природой, гуцульской атмосферой и традициями, а также хорошей инфраструктурой и близостью к Буковелю.
Какие альтернативы отдыха предлагает Буковель для тех, кто не катается на лыжах?
Буковель предлагает посещение аттракционов, спа-комплексов, парков, а также катание на коньках с ценами от 200 до 500 гривен в зависимости от типа коньков и времени суток.