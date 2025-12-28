Цены в Карпатах взлетели до небес: где недорого встретить Новый год в горах

Новый год – это высокий сезон в Карпатах, когда традиционно активизируются поиски жилья для отдыха в горах. Из-за высокого спроса аренда жилья, в частности на популярных курортах, может серьезно ударить по кошельку.

Однако в Карпатах есть немало мест, где все еще можно арендовать бюджетное жилье для отдыха в новогодний период. Чтобы найти выгодные предложения, 24 Канал проанализировал предложения на Booking.com, одном из крупнейших в мире онлайн-сервисов для бронирования путешествий.

Куда поехать в горы на Новый год?

Если на Рождество еще возможно было найти бюджетное жилье, то с Новым годом ситуация несколько сложнее. Во-первых, на популярных курортах практически не осталось предложений. Во-вторых, предложения, которые доступны, могут ударить по кошельку из-за высокого спроса.

Альтернативой Славскому или Буковелю могут быть поселки Пилипец и Подобовец, что в Закарпатской области. Расположенные среди гор, они предлагают бюджетное жилье от 1 400 до 6 300 гривен.

Отдельным преимуществом Пилипца является то, что это еще и горнолыжный курорт, где можно покататься на лыжах или сноуборде. Кроме того, в этом месте Новый год можно встретить без комендантского часа.



Цены на жилье в Пилипце / Скриншот с сайта Booking.com

Туристам, которые хотят окунуться в праздничную атмосферу Нового года, следует рассмотреть для отдыха курортный город Яремче в Ивано-Франковской области.

Преимуществами этого места является волшебная природа, гуцульская атмосфера и традиции, как в Криворивне, а также хорошая инфраструктура и близость к Буковелю.

В Яремче все еще можно найти бюджетное жилье на Новый год: цена на ночь для двоих стартует от 3 000 гривен и достигает 4 600.



Цена жилья в Яремче / Скриншот с сайта Booking.com

Другим популярным среди туристов местом в Карпатах является Славское, где еще осталось несколько предложений встретить Новый год. Так, ни с 31 декабря на 1 января на двоих обойдется от 800 до 7 500 гривен в зависимости от типа бронирования.



Цена жилья в Славском / Скриншот с сайта Booking.com

Еще одним направлением для отдыха может стать Верховина, Криворивня и села поблизости. Стоимость аренды жилья на Новый год в этих местах колеблется от 1 140 до 5 355 гривен на двоих.



Ціна житла у Верховині / Скриншот із сайту Booking.com

Чем заняться в Буковеле?