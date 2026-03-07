Сучасні круїзні подорожі давно перестали асоціюватися лише зі спокійним відпочинком на палубі. Великі лайнері все частіше пропонують туристам екстремальні розваги: від величезних аквапарків і скеледромів до канатних доріжок високо над океаном. Наприклад, тепер існує круїз зі справжньою трасою для картингу, розповідає Daily Mail.

Круїз із трасою для картингу просто посеред океану: чим ще дивує лайнер Norwegian Joy?

На борту Norwegian Joy створили першу у світі трасу для картингу просто на кораблі. Гості можуть сісти за кермо електричних картів і мчати дворівневою трасою Speedway, що розташована на верхній палубі. Під час заїзду учасники розвивають швидкість до 56 кілометрів на годину, долаючи круті повороти та технічні ділянки.

Як виглядає траса: дивитись відео

Кожен карт оснащений спеціальною кнопкою boost, яка дає коротке прискорення та дозволяє обганяти суперників. Один заїзд триває приблизно вісім хвилин, а кататися можна як одному, так і удвох. Лайнер вартістю близько 640 мільйонів фунтів здатний прийняти понад 3800 пасажирів і пропонує ще багато розваг. Серед них також павільйон віртуальної реальності з симуляторами, багаторівневі водні гірки та навіть гірка Ocean Loop, яка виходить за край корабля і утворює подвійне кільце.

Які ціни на проживання у цьому круїзі?

Ціни на круїз можуть значно відрізнятися, усе залежить від тривалості подорожі, маршруту та рівня каюти, пишеться на Norrwegian Cruise Line. Наприклад, за акційними пропозиціями мінімальна вартість короткого круїзу на три дні до Багамських островів може починатися приблизно від 360 євро за людину.

Які поради щодо відпочинку на круїзі варто знати?