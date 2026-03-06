Росіяни полюбляють відпочинок у Єгипті, тож обрати готель, де їх нема і можна спокійно насолоджуватися красою Червоного моря, – завдання з зірочкою. Туристична компанія @okay_tour поділилася порадами, які допоможуть спланувати спокійний відпочинок з мінімальними шансами натрапити на "русскій мір".

Як обрати готель у Єгипті, щоб не було росіян?

"Хочу в Єгипет, але щоб без росіян", – це прохання ми чуємо останнім часом частіше, ніж: "Хочу першу лінію". Ми всі розуміємо чому. Відпочинок – це про відновлення менталки, а не про нові тригери. Чи можна гарантувати 100% "стерильну зону"? Ні. Але є величезна різниця: бути в оточенні 80% чи зустріти п'ять тихих персонажів, які ховаються серед німців чи італійців,

– розповіли у туристичній компанії.

1. Історія готелю

У Єгипті є готелі, номери у яких викуповують туристичні оператори, які орієнтовані на російський ринок. Серед них Fun&Sun, Pegas, Coral. Водночас є оператори, які співпрацюють з європейцями, – TUI Group та DER Touristik.

Крім того, треба звертати увагу на мережу готелю. Наприклад, у Jaz, Steigenberger, TUI Blue/Robinson/Magic Life та Iberotel росіяни не поїдуть – дорого, "нудно" і ніхто не вмикає Лєпса.

2. Курорт

Шарм-еш-Шейх – це найбільш русифікований курорт через те, що сюди літають прямі чартери з Росії. Те саме стосується і бюджетної Хургади.

Росіян точно менше на курорті Марса-Алам, бо російські літаки сюди не літають, та у Сома-Бей і Макаді-Бей.

На курорті Марса-Алам здебільшого відпочивають європейці / Фото Depositphotos

3. Вікові обмеження

Росіяни здебільшого їдуть на море цілим "кланом" – з дітьми, бабуся, кумами і троюрідними тітками. Тож готелі з обмеженнями "18+" їм точно не підходять. Основні туристи у готелях Adults Only взимку – це європейські пенсіонери, а вони – найкращі сусіди.

4. Анімація та мова

Якщо на сайті готелю або у Google є російськомовні відгуки про "веселу анімацію і дискотеку", то такий готель краще оминати. Звертайте увагу на готелі з концепцією Soft Animation – це йога, жива музика, вечірні шоу і ніяких п'яних "руссо турісто".

5. Дешеві 5-зіркові готелі

Вигідна ціна на хороший готель може бути дуже спокусливою, але саме такі готелі орієнтуються на російських туристів. Якщо ви бачите значно нижчу ціну на готель з 5 зірками, то краще його уникати, якщо не хочете провести відпустку разом з росіянами. До речі, це стосується і популярного Rixos.

Зверніть увагу! Українські турагентки Олена Матвіяс та Катерина Козлова розповіли 24 Каналу, де найвигідніше відпочивати за системою "все включено". У список потрапили Туреччина і Єгипет. Річ у тому, що саме в цих країнах готелі пропонують дійсно наповнений відпочинок. Тут в all inclusive входить все – аквапарки, безлімітне харчування, програма тощо.

Відпочинок у Єгипті / Фото Depositphotos

Чи безпечно зараз їхати у Єгипет?

З огляду на ситуацію на Близькому Сході, у туристів виникає питання – а чи безпечно зараз їхати у Єгипет, якщо вже забронював відпочинок? Як пише Visit Ukraine, уряди країн наразі не застерігали своїх громадян від поїздок на курорти Єгипту – тут безпечно.

Однак є обмеження для певних регіонів – не варто їхати у райони за 20 кілометрів від кордону з Лівією, у Північний Синай та території поблизу військових та безпекових об'єктів.