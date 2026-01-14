Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Чому стюардеси "сидять на руках" під час зльоту та посадки?

Багато пасажирів думають, що стюардеси просто сидять і нічого не роблять. Насправді поза "сидіти на руках" – спеціально навчена, життєво важлива для безпеки. Час зльоту та посадки найнебезпечніші етапи польоту. Тоді екіпаж повністю концентрується на салоні: перевіряє ремені безпеки, положення сидінь, закриті столики, всі пасажири на місцях.

Які звичайні дії важливі для стюардес / фото Canva Які звичайні дії важливі для стюардес / фото Canva

Позу "сидіння на руках" придумали не просто так:

  • Стабільність: коли літак раптово рухається, турбулентність або ж різкий маневр, тіло стюардеси залишається стійким.
  • Готовність реагувати: руки під стегнами або заправлені під ноги дозволяють миттєво використати їх для підтримки, реагування на ситуацію чи допомоги пасажирам.
  • Захист від травм: вертикальна постава з ногами на підлозі мінімізує шанс серйозного удару чи падіння.

Плюс, поки вони сидять, стюардеси ментально проходять усі процедури екстреної допомоги: перевіряють аварійні виходи, згадують свої ролі під час евакуації, оцінюють салон на наявність потенційних ризиків.

Туристи на платформі Quora розказали про ще деякі правила стюардес, про які ми майже не здогадувалися:

  • Жуйка заборонена під час демонстрацій безпеки та прогулянок салоном. Чому? Щоб не залишати її на обладнанні та зберігати професійний вигляд. Типова історія: екіпажу наказували позбутися гумки перед демонстрацією.
  • Взуття відполіроване, каблук певної висоти. Це для бренду та безпеки: легше ходити по сходах і балансувати в турбулентності.
  • Білизна лише потрібного кольору. Немає чорного під білою сорочкою. Дехто навіть відправлявся додому за невідповідний бюстгальтер.
  • Аксесуари мінімальні. Одне кільце, ніяких довгих намист, шпильки приховані. Ювелірка може заважати роботі чи зачепитися за обладнання.
  • Їжа заборонена на виду пасажирів. Їдять лише в службових зонах, щоб уникнути запахів і бути готовими до роботи. Типова історія: ховаються на камбузі, щоб перекусити під час затримок.

Що ще цікавого розповідали стюардеси?

  • Одна стюардеса детально розказала, яке місце в літаку буде найкомфортнішим для перельоту. Наприклад, місця спереду: пасажири тут першими отримують їжу та напої, що особливо важливо для тих, хто хоче швидко перекусити. Комфорт: турбулентність у цій частині літака відчувається менше, адже місця ближче до центру ваги літака. Вихід з літака: перебуваючи спереду, ви швидше покинете салон після приземлення.

  • Також ще одна стюардеса розказала, як уникнути неприємностей у літаку. Рекомендується залишатися на місці, збирати речі заздалегідь і виходити з літака тільки у свою чергу, щоб уникнути конфліктів і забезпечити комфортну висадку.