Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Дивіться також Це варто обходити стороною: предмет у готелі, який не радить чіпати кожен досвідчений мандрівник
Чому стюардеси "сидять на руках" під час зльоту та посадки?
Багато пасажирів думають, що стюардеси просто сидять і нічого не роблять. Насправді поза "сидіти на руках" – спеціально навчена, життєво важлива для безпеки. Час зльоту та посадки найнебезпечніші етапи польоту. Тоді екіпаж повністю концентрується на салоні: перевіряє ремені безпеки, положення сидінь, закриті столики, всі пасажири на місцях.
Які звичайні дії важливі для стюардес / фото Canva
Позу "сидіння на руках" придумали не просто так:
- Стабільність: коли літак раптово рухається, турбулентність або ж різкий маневр, тіло стюардеси залишається стійким.
- Готовність реагувати: руки під стегнами або заправлені під ноги дозволяють миттєво використати їх для підтримки, реагування на ситуацію чи допомоги пасажирам.
- Захист від травм: вертикальна постава з ногами на підлозі мінімізує шанс серйозного удару чи падіння.
Плюс, поки вони сидять, стюардеси ментально проходять усі процедури екстреної допомоги: перевіряють аварійні виходи, згадують свої ролі під час евакуації, оцінюють салон на наявність потенційних ризиків.
Дивіться також Що роблять професійні стюардеси, щоб будь-який переліт був легким та без стресу
Туристи на платформі Quora розказали про ще деякі правила стюардес, про які ми майже не здогадувалися:
- Жуйка заборонена під час демонстрацій безпеки та прогулянок салоном. Чому? Щоб не залишати її на обладнанні та зберігати професійний вигляд. Типова історія: екіпажу наказували позбутися гумки перед демонстрацією.
- Взуття відполіроване, каблук певної висоти. Це для бренду та безпеки: легше ходити по сходах і балансувати в турбулентності.
- Білизна лише потрібного кольору. Немає чорного під білою сорочкою. Дехто навіть відправлявся додому за невідповідний бюстгальтер.
- Аксесуари мінімальні. Одне кільце, ніяких довгих намист, шпильки приховані. Ювелірка може заважати роботі чи зачепитися за обладнання.
- Їжа заборонена на виду пасажирів. Їдять лише в службових зонах, щоб уникнути запахів і бути готовими до роботи. Типова історія: ховаються на камбузі, щоб перекусити під час затримок.
Що ще цікавого розповідали стюардеси?
Одна стюардеса детально розказала, яке місце в літаку буде найкомфортнішим для перельоту. Наприклад, місця спереду: пасажири тут першими отримують їжу та напої, що особливо важливо для тих, хто хоче швидко перекусити. Комфорт: турбулентність у цій частині літака відчувається менше, адже місця ближче до центру ваги літака. Вихід з літака: перебуваючи спереду, ви швидше покинете салон після приземлення.
Також ще одна стюардеса розказала, як уникнути неприємностей у літаку. Рекомендується залишатися на місці, збирати речі заздалегідь і виходити з літака тільки у свою чергу, щоб уникнути конфліктів і забезпечити комфортну висадку.