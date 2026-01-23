Подумайте двічі перед тим, як замовляти чай або каву в літаку: причина не з приємних

Перш ніж замовляти чай або каву в літаку, варто подумати двічі. Дослідження показують, що за останні роки у більшості авіакомпаній світу фіксували проблеми з якістю бортової води, що може мати негативні наслідки для здоров'я.

Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на The Sun.

Дивіться також Нові правила польотів: чому авіакомпанії обмежили використання повербанків

Чому кава та чай у літаках можуть нашкодити вашому здоров'ю?

Нове дослідження підтвердило те, про що бортпровідники попереджали роками: гарячі напої в літаку можуть бути небезпечними для здоров'я.

Американський Центр харчування як медицини та довголіття проаналізував якість води на борту авіакомпаній упродовж 2022 – 2025 років. Результати виявилися тривожними, адже у сотнях зразків зафіксували наявність бактерій, зокрема кишкової палички E. coli, яка може викликати блювання та діарею.

Якість води на борту не найкраща / Колаж 24 Каналу, фото Canva

Найгірші показники зафіксували у регіональних та бюджетних авіакомпаній. Фахівці радять пасажирам відмовитися від чаю й кави, приготованих з бортової води, та обирати лише бутильовану воду в герметичній упаковці.

Більше того, експерти не рекомендують навіть мити руки водою з-під крана в туалеті літака – замість цього радять користуватися антисептиком. Колишні бортпровідники підтверджують: резервуари для води на літаках очищаються рідко, а залишки води можуть роками накопичуватися всередині баків.

Дивіться також Менше речей – менше витрат: секрети, як правильно зібрати ручну поклажу

У звіті директор Центру харчування як медицини та довголіття Чарльз Платкін зазначив, що Delta Air Lines і Frontier Airlines продемонстрували найвищі показники безпеки бортової води, фактично ставши "найбезпечнішими в небі". Третю позицію у рейтингу посіла Alaska Airlines, пише New York Post.

Найгірші результати серед великих перевізників зафіксували у American Airlines, яка отримала лише 1,75 бала (клас D). JetBlue опинилася на передостанній сходинці рейтингу з показником 1,80 та аналогічною оцінкою D.

Які ще поради повинні знати туристи?