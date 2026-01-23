Подумайте дважды перед тем, как заказывать чай или кофе в самолете: причина не из приятных
- Американский Центр питания как медицины и долголетия обнаружил наличие бактерий, включая E. coli, в воде на борту авиакомпаний, что может вызвать рвоту и диарею.
- Эксперты советуют отказаться от горячих напитков из бортовой воды и мыть руки антисептиком, а среди безопасных авиакомпаний выделяют Delta Air Lines и Frontier Airlines.
Прежде чем заказывать чай или кофе в самолете, стоит подумать дважды. Исследования показывают, что за последние годы у большинства авиакомпаний мира фиксировали проблемы с качеством бортовой воды, что может иметь негативные последствия для здоровья.
Почему кофе и чай в самолетах могут навредить вашему здоровью?
Новое исследование подтвердило то, о чем бортпроводники предупреждали годами: горячие напитки в самолете могут быть опасными для здоровья.
Американский Центр питания как медицины и долголетия проанализировал качество воды на борту авиакомпаний в течение 2022 – 2025 годов. Результаты оказались тревожными, ведь в сотнях образцов зафиксировали наличие бактерий, в частности кишечной палочки E. coli, которая может вызвать рвоту и диарею.
Худшие показатели зафиксировали у региональных и бюджетных авиакомпаний. Специалисты советуют пассажирам отказаться от чая и кофе, приготовленных из бортовой воды, и выбирать только бутилированную воду в герметичной упаковке.
Более того, эксперты не рекомендуют даже мыть руки водой из-под крана в туалете самолета – вместо этого советуют пользоваться антисептиком. Бывшие бортпроводники подтверждают: резервуары для воды на самолетах очищаются редко, а остатки воды могут годами накапливаться внутри баков.
В отчете директор Центра питания как медицины и долголетия Чарльз Платкин отметил, что Delta Air Lines и Frontier Airlines продемонстрировали самые высокие показатели безопасности бортовой воды, фактически став "самыми безопасными в небе". Третью позицию в рейтинге заняла Alaska Airlines, пишет New York Post.
Худшие результаты среди крупных перевозчиков зафиксировали у American Airlines, которая получила лишь 1,75 балла (класс D). JetBlue оказалась на предпоследней строчке рейтинга с показателем 1,80 и аналогичной оценкой D.
Частые вопросы
Почему горячие напитки в самолетах могут быть опасными для здоровья?
Горячие напитки в самолетах могут быть опасными из-за качества воды, которая содержит бактерии, такие как кишечная палочка E. coli. Это может вызвать рвоту и диарею, поэтому пассажирам рекомендуется выбирать бутилированную воду в герметичной упаковке.
Какие авиакомпании продемонстрировали самые высокие показатели безопасности бортовой воды?
По результатам исследования, самые высокие показатели безопасности бортовой воды продемонстрировали авиакомпании 'Delta Air Lines' и 'Frontier Airlines', тогда как 'Alaska Airlines' заняла третью позицию в рейтинге.
Какие рекомендации дают эксперты по использованию воды на борту самолета?
Эксперты советуют избегать употребления чая и кофе, приготовленных из бортовой воды, и выбирать только бутилированную воду. Также они не рекомендуют мыть руки водой из-под крана в туалете самолета и советуют пользоваться антисептиком.