Почему кофе и чай в самолетах могут навредить вашему здоровью?

Новое исследование подтвердило то, о чем бортпроводники предупреждали годами: горячие напитки в самолете могут быть опасными для здоровья.

Американский Центр питания как медицины и долголетия проанализировал качество воды на борту авиакомпаний в течение 2022 – 2025 годов. Результаты оказались тревожными, ведь в сотнях образцов зафиксировали наличие бактерий, в частности кишечной палочки E. coli, которая может вызвать рвоту и диарею.

Качество воды на борту не самое лучшее / Коллаж 24 Канала, фото Canva

Худшие показатели зафиксировали у региональных и бюджетных авиакомпаний. Специалисты советуют пассажирам отказаться от чая и кофе, приготовленных из бортовой воды, и выбирать только бутилированную воду в герметичной упаковке.

Более того, эксперты не рекомендуют даже мыть руки водой из-под крана в туалете самолета – вместо этого советуют пользоваться антисептиком. Бывшие бортпроводники подтверждают: резервуары для воды на самолетах очищаются редко, а остатки воды могут годами накапливаться внутри баков.

В отчете директор Центра питания как медицины и долголетия Чарльз Платкин отметил, что Delta Air Lines и Frontier Airlines продемонстрировали самые высокие показатели безопасности бортовой воды, фактически став "самыми безопасными в небе". Третью позицию в рейтинге заняла Alaska Airlines, пишет New York Post.

Худшие результаты среди крупных перевозчиков зафиксировали у American Airlines, которая получила лишь 1,75 балла (класс D). JetBlue оказалась на предпоследней строчке рейтинга с показателем 1,80 и аналогичной оценкой D.

Какие еще советы должны знать туристы?