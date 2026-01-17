Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на National Day Calendar.
Коли святкується Національний день піци?
Національний день піци, який відзначається 9 лютого, вшановує одну з найулюбленіших страв у світі. Незалежно від того, чи це тонка скоринка, глибока піца, чи класична маргарита – піца завжди радує смак. Вважається, що піцу придумали у Неаполі. Саме там у 18 столітті з'явилася перша відома піцерія, і класична піца з томатами та моцарелою стала символом неаполітанської кухні.
Ось кілька цікавих фактів про неї:
- Найпопулярніша начинка – пепероні.
- Антика Піцерія – це перша відома піцерія, відкрилася в Неаполі, Італія, у 1738 році.

- Першу піцерію за межами Італії відкрив Дженнаро Ломбарді у Нью-Йорку в 1895 році.
- Піца стала символом справжньої італійської кулінарної традиції та улюбленою стравою мільйонів людей по всьому світу.
Що цікавого побачити у Неаполі?
Платформа TripAdvisor зробила перелік найкращих локацій, які варто відвідати всім туристам:
- Музей Капелла Сансеверо – історична перлина з унікальними скульптурами та архітектурою 16 – 17 століття.
- Галерея Борбоніка – таємні підземні тунелі з історією та атмосферою минулих століть.
- Підземний Неаполь – лабіринт тунелів під старим містом, печери та підземні галереї.
- Катакомби Сан-Дженнаро – стародавні поховання та сакральні місця з багатовіковою історією.
- Вулиця Віа Сан Грегоріо Армено – вузька вулиця ремісничих майстерень з барвистими вертепами та сувенірами.
- Національний археологічний музей – унікальні знахідки з Помпеї та Геркуланума, артефакти античності.
- Спакканаполі – барвисті провулки з магазинами, ремісничими майстернями та місцевою атмосферою.
- Театр Сан-Карло – історичний оперний театр, один з найстаріших у Європі.
- Неаполі Сотерранея – екскурсія стародавнім акведуком та підземним містом під Неаполем.
- Музей Каподімонте – класичне мистецтво та живопис, колекції італійських майстрів.
Що корисно буде знати перед поїздкою до Італії?
Ми вже детально розповідали, скільки коштує поїхати в Італію з України на 4 дні. Тільки транспортні витрати, що охоплюють автобуси, авіаперельоти та потяги, сумарно складуть 10 – 12 тисяч гривень, а середній чек у закладі на їжу в Римі та Венеції становить 20 – 25 євро на людину.
Також дізнайтесь про місто Італії, яке радять відвідати туристам. Мова йде про місто Віченца. І хоч воно не багате на пам'ятки, як Рим, тут все ж є кілька місць, які варто відвідати. Одне з них – будинок архітектора Андреа Палладіо, який прославився проєктуванням багатьох будівель як у місті, так і в усьому регіоні Венето.