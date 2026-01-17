Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на National Day Calendar.

Коли святкується Національний день піци?

Національний день піци, який відзначається 9 лютого, вшановує одну з найулюбленіших страв у світі. Незалежно від того, чи це тонка скоринка, глибока піца, чи класична маргарита – піца завжди радує смак. Вважається, що піцу придумали у Неаполі. Саме там у 18 столітті з'явилася перша відома піцерія, і класична піца з томатами та моцарелою стала символом неаполітанської кухні.

Ось кілька цікавих фактів про неї:

Найпопулярніша начинка – пепероні.

– пепероні. Антика Піцерія – це перша відома піцерія, відкрилася в Неаполі, Італія, у 1738 році.

Піца пепероні / фото Canva

Першу піцерію за межами Італії відкрив Дженнаро Ломбарді у Нью-Йорку в 1895 році.

у Нью-Йорку в 1895 році. Піца стала символом справжньої італійської кулінарної традиції та улюбленою стравою мільйонів людей по всьому світу.

Що цікавого побачити у Неаполі?

Платформа TripAdvisor зробила перелік найкращих локацій, які варто відвідати всім туристам:

Музей Капелла Сансеверо – історична перлина з унікальними скульптурами та архітектурою 16 – 17 століття.

– історична перлина з унікальними скульптурами та архітектурою 16 – 17 століття. Галерея Борбоніка – таємні підземні тунелі з історією та атмосферою минулих століть.

– таємні підземні тунелі з історією та атмосферою минулих століть. Підземний Неаполь – лабіринт тунелів під старим містом, печери та підземні галереї.

– лабіринт тунелів під старим містом, печери та підземні галереї. Катакомби Сан-Дженнаро – стародавні поховання та сакральні місця з багатовіковою історією.

Вулиця Віа Сан Грегоріо Армено – вузька вулиця ремісничих майстерень з барвистими вертепами та сувенірами.

– вузька вулиця ремісничих майстерень з барвистими вертепами та сувенірами. Національний археологічний музей – унікальні знахідки з Помпеї та Геркуланума, артефакти античності.

– унікальні знахідки з Помпеї та Геркуланума, артефакти античності. Спакканаполі – барвисті провулки з магазинами, ремісничими майстернями та місцевою атмосферою.

– барвисті провулки з магазинами, ремісничими майстернями та місцевою атмосферою. Театр Сан-Карло – історичний оперний театр, один з найстаріших у Європі.

– історичний оперний театр, один з найстаріших у Європі. Неаполі Сотерранея – екскурсія стародавнім акведуком та підземним містом під Неаполем.

– екскурсія стародавнім акведуком та підземним містом під Неаполем. Музей Каподімонте – класичне мистецтво та живопис, колекції італійських майстрів.

Що корисно буде знати перед поїздкою до Італії?