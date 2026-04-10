На платформі тредс під публікацією poehalisbestie українці активно обговорювали, які туристичні напрямки не виправдали їхніх очікувань. Користувачі діляться особистим досвідом і пояснюють, чому популярні міста та курорти виявилися переоціненими.

Дивіться також На цьому грецькому острові є Долина метеликів: туристи від неї в захваті

Українці назвали популярні туристичні міста, які не виправдали очікувань

Серед найчастіше згадуваних Мілан. Дехто зазначає, що місто здалося надто "порожнім" у плані вражень: основні локації зосереджені навколо собору, а загального вайбу не відчувається.

Очікувала більшого, а по факту собор і кілька вулиць,

– пишуть у коментарях про Мілан.

Подібні думки звучать і про Венецію – туристи скаржаться на натовпи, неприємні запахи та дискомфорт під час перебування.

Не менш критично відгукуються і про Париж: серед основних мінусів називають бруд, велику кількість безхатніх і переповнений транспорт. Навіть самі французи нерідко обирають жити подалі від столиці – дехто мешкає за десятки кілометрів від Парижа і свідомо уникає туристичних місць, зокрема й Ейфелевої вежі.

У Барселоні туристів розчарували шум, сміття та відсутність очікуваної атмосфери, а у Валенсії високі ціни на житло та загальна невідповідність очікуванням. Користувачі також згадують Дубай як переоцінений напрямок, який не виправдав ажіотажу.

У Афінах і Неаполі туристи звертають увагу на бруд і хаотичну атмосферу. Окремо згадують і популярні курорти: наприклад, Майорка розчарувала високими цінами, заторами та хаотичним рухом, а Сардинія нудним відпочинком попри гарну природу.

Дивіться також Від одних фото перехоплює подих: де розташована локація, де море грає всіма кольорами синього

Втім, важливо: враження від подорожей дуже індивідуальні, і те, що не сподобалося одним, може стати улюбленим місцем для інших.

Які локації варто обрати для відпочинку?