Щоб дізнатись більше подробиць, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Parkinn-Berlin.de.

Дивіться також "Я ніколи так не сміявся, як зараз": незвичайна пам'ятка Києва, яка точно вас здивує

Що відомо про найвищу гойдалку Європи?

У самому серці Берліна височіє готель Park Inn by Radisson, один із найвищих у місті. Його унікальна тераса на даху розташована на 39-му поверсі і відкриває приголомшливу панораму на столицю. Тераса на даху Park Inn by Radisson у Берліні має висоту 120 метрів, а гойдалка на ній є найвищою в Європі.

Як виглядає гойдалка: дивитись відео

Тераса стає ідеальним місцем не лише для екстремальних розваг, але й для фотосесій, споглядання заходу сонця або просто спокійного відпочинку.

Більшість відгуків про локацію лише позитивні:

Весь досвід на гойдалці був дивовижним, персонал був дуже люб'язним для фотографій та відео,

– пише коментар Мія.

Дивіться також Тягнеться аж на 5 кілометрів: цікаві факти про найдовшу вулицю Івано-Франківська

Де розташована гойдалка та як до неї дістатись?

Дістатися до тераси можна ліфтом А з вестибюля готелю на 35-й поверх, а далі до 39-го поверху сходами. Вхід для учасників з ваучером включений, а без ваучера платно. Вага учасника не повинна перевищувати 118 кілограмів, участь дозволена з 12 років (до 18 років за згодою батьків).

Графік роботи: з листопада по грудень кожен день 12:00 – 18:00, при цьому деякі дні можуть бути закриті через погоду або події, тому перевіряйте календар оновлень на сайті.

На весь досвід слід запланувати близько 30 хвилин, включно з реєстрацією, інструктажем та самим розмахом. Квитки з фіксованою датою зазвичай не підлягають обміну, але їх можна передати іншому учаснику.

Адреса розташування: Александерплац 7, 10178 Берлін.

Що відвідати у Німеччині?