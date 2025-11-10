Чтобы узнать больше подробностей, оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Parkinn-Berlin.de.

Смотрите также "Я никогда так не смеялся, как сейчас": необычная достопримечательность Киева, которая точно вас удивит

Что известно о самых высоких качелях Европы?

В самом сердце Берлина возвышается отель Park Inn by Radisson, один из самых высоких в городе. Его уникальная терраса на крыше расположена на 39-м этаже и открывает потрясающую панораму на столицу. Терраса на крыше Park Inn by Radisson в Берлине имеет высоту 120 метров, а качели на ней являются самыми высокими в Европе.

Как выглядят качели: смотреть видео

Терраса становится идеальным местом не только для экстремальных развлечений, но и для фотосессий, созерцания заката или просто спокойного отдыха.

Большинство отзывов о локации только положительные:

Весь опыт на качелях был удивительным, персонал был очень любезным для фотографий и видео,

– пишет комментарий Мия.

Смотрите также Тянется аж на 5 километров: интересные факты о самой длинной улице Ивано-Франковска

Где расположены качели и как к ним добраться?

Добраться до террасы можно лифтом А из вестибюля отеля на 35-й этаж, а дальше до 39-го этажа по лестнице. Вход для участников с ваучером включен, а без ваучера платно. Вес участника не должен превышать 118 килограммов, участие разрешено с 12 лет (до 18 лет с согласия родителей).

График работы: с ноября по декабрь каждый день 12:00 – 18:00, при этом некоторые дни могут быть закрыты из-за погоды или событий, поэтому проверяйте календарь обновлений на сайте.

На весь опыт следует запланировать около 30 минут, включая регистрацию, инструктаж и сам размах. Билеты с фиксированной датой обычно не подлежат обмену, но их можно передать другому участнику.

Адрес расположения: Александерплац 7, 10178 Берлин.

Что посетить в Германии?