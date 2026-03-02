Природа, пляжі та релакс: куди вирушити за новими враженнями навесні 2026
- Експерти рекомендують відвідувати Пуерто-Ріко, Мадейру, Форт-Маєрс, Кейптаун, Манкору та Раджа Ампат навесні 2026 року для активного відпочинку, поєднуючи пляжний релакс з різними водними видами спорту.
- Кожен напрямок пропонує унікальні можливості, такі як відновлені маршрути для хайкінгу на Мадейрі, фестивалі у Кейптауні, та екологічні тури на островах Флориди.
Настала весна, тому час відкласти рутину та вирушити у яскраву подорож! Ми підготували топ 6 найцікавіших напрямків для весняної відаустки за кордоном, які ідеально підійдуть для активного відпочинку.
Весна – це ідеальний час для подорожей. Тому експерти радять обирати активні відпочинки на природі, поєднуючи пляжний релакс із хайкінгом, серфінгом чи дайвінгом, розповідає BBC.
Дивіться також "Червоний список" туриста: куди не варто планувати подорож у 2026 через небезпеку
Які напрямки будуть найкращими для подорожей навесні 2026?
- Пуерто-Ріко, США
Острів пропонує не лише курортні пляжі, а й багату культуру, мистецтво та гастрономію. Менші острови Кулебра і Віекес відкривають піші та водні маршрути до відокремлених пляжів для снорклінгу, а оновлені бутик-готелі Finca Victoria і Villa Boheme додають комфорту для відпочинку.
- Мадейра та Порту-Санту, Португалія
Весна – час, коли архіпелаг розквітає. Любителі дайвінгу та пляжного відпочинку можуть відправитися на Порту-Санту з його золотими пісками та кришталевою водою. Також варто не пропустити відновлюваний після 2024 року маршрут Vereda do Areeiro-Pico Ruivo, який відкриється у квітні 2026.
Як виглядає маршрут Vereda do Areeiro-Pico Ruivo: дивитись відео
Це 7-кілометрова стежка, що з'єднує три найвищі вершини острова: Піко-ду-Арейро, Піко-дас-Торрес та Піко-Руйво, розповідає Visit Madeira. Маршрут проходить через вулканічні тунелі, круті схили та сходи, а фінальний підйом веде до притулку Casa de Abrigo do Pico Ruivo. По дорозі можна побачити унікальні макаронезійські рослини та птахів, а також скельне утворення, відоме як "Людина, що стоїть".
- Форт-Маєрс, Санібел та Каптіва, Флорида, США
Тут менше туристів, ніж у Майамі чи Форт-Лодердейлі. Відновлені після урагану 2022 року острови пропонують екотури, спостереження за птахами та відпочинок на незайманих пляжах.
- Кейптаун, Південна Африка
Саме у цей сезон можна отримати спокійні прогулянки містом, походи та відвідування виноробень. У квітні пройде перший в Африці фестиваль світлових інсталяцій Lumenocity, а 21 березня – яскравий Кейптаунський карнавал.
Дивіться також Відпустка без "кусючих" цін: топ 10 напрямків Європи, які вигідно бронювати на Великдень 2026
- Манкора, Перу
Золоті пляжі, спокійні бухти та свіжі морепродукти. Підійде для серферів, снорклінгу з черепахами та тихого сімейного відпочинку. Новий готель Inkaterra Cabo Blanco як раз відкрився на початку 2026 року.
- Раджа Ампат, Індонезія
Кінець сухого сезону – ідеальний час для дайвінгу та снорклінгу. Розкішні приватні яхти Lamima та Celestia пропонують тури для 14 гостей, а локальні гостьові будинки забезпечують автентичний відпочинок.
Де ще варто відпочивати у 2026 році?
Деякі країни потребують туристів, тож це напрямки, куди варто поїхати, щоб не бути, як всі. Одним із таких напрямків є Модлова. Щоб побачити сучасний Кишинів, прогуляйтеся парком Штефана чел Маре. Крім того, недалеко від Кишинева розташований винний підвал Мілештій Міч, який є справжнім символом країни.
Або ж, дізнайтесь про найкращі напрямки у 2026 році для туристів. Наприклад, Італія, але важливо їхати саме у вересні, адже це ідеальний час, щоб відвідати барвисті селища на узбережжі Амальфі. Температура повітря вдень все ще коливається в межах 20 – 28 градусів.
Часті питання
Які місця рекомендують для подорожей навесні 2026 року?
Навесні 2026 року рекомендують відвідати такі місця, як Пуерто-Ріко в США, Мадейра та Порту-Санту в Португалії, Форт-Маєрс у Флориді, Кейптаун у Південній Африці, Манкора в Перу та Раджа Ампат в Індонезії.
Чим особливий маршрут Vereda do Areeiro - Pico Ruivo на Мадейрі?
Маршрут Vereda do – Pico Ruivo на Мадейрі є 7-кілометровою стежкою, що проходить через вулканічні тунелі та круті схили, з'єднуючи три найвищі вершини острова. По дорозі можна побачити унікальні макаронезійські рослини та птахів.
Які активності пропонують різні місця для відпочинку?
Різні місця пропонують свої унікальні активності: Пуерто-Ріко – хайкінг та снорклінг, Мадейра – дайвінг та піші прогулянки, Форт-Маєрс – екотури та спостереження за птахами, Кейптаун – прогулянки містом та відвідування виноробень, Манкора – серфінг та снорклінг з черепахами, Раджа Ампат – дайвінг та тури на розкішних яхтах.