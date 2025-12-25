Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Найкращі напрямки світу: де кататись на лижах у 2026?

У 2026 році лижники шукають не лише підйомники, а й відчуття відкриття. Експерти туристичної галузі зазначають: цього сезону ключовими критеріями стали стабільний сніг, нова інфраструктура та унікальний досвід. Отже, нижче ви знайдете топ 6 найкращих гірськолижних напрямків 2026 року:

1. Альта-Бадія, Доломіти, Італія

Доломіти переживають нову хвилю популярності завдяки Олімпіаді, однак замість розкрученої Кортіни туристам радять звернути увагу на Альта-Бадію. Тут є 130 кілометрів трас, автентичні альпійські села, локальна кухня та новий розкішний готель Aman Rosa Alpina.

Як виглядає Альта-Бадія: дивитись відео

2. Big Sky, Монтана, США

Курорт стрімко увійшов у топ завдяки відкриттю One / Only Moonlight Basin. Простори майже без натовпів, сучасні підйомники, гастрономічні резиденції від мішленівських шефів і 5850 акрів трас роблять Big Sky одним із найперспективніших напрямків у США.

3. Банф, Альберта, Канада

Рекордні снігопади та розширення курорту Lake Louise повернули Банф на лижну мапу світу. До цього додаються термальні басейни, нові спа-готелі та одні з найнадійніших снігових умов у світі.

Національний парк Банф разом із сусіднім національним парком Джаспер він охоплює кілька сотень льодовиків. За оцінками науковців, вік цих крижаних масивів становить від 45 до 120 мільйонів років, пише Сanadian Train Vacations.

4. Хоккайдо, Японія

Поки Нісеко приймає мільйони туристів, знавці обирають Фурано – менш відомий, але стабільно засніжений курорт. Доступ до беккантрі та поєднання катання з японською кухнею роблять регіон особливо привабливим.

5. Мерібель, Франція

Менш гламурний, але автентичний представник Les 3 Vallées. Оновлені гондоли, 600 кілометрів трас, жива après-ski сцена та атмосфера класичних альпійських шале приваблюють тих, хто цінує баланс комфорту й традицій.

Відпочинок у Марібелі: дивитись відео

6. Квінстаун, Нова Зеландія

Для тих, хто не готовий прощатися зі снігом навесні. Сезон тут триває до п'яти місяців, а розширення курорту Cardrona зробило його найбільшим у країні. Катання легко поєднується з винними турами, фестивалями та пригодницьким туризмом.

