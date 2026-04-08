"Та подивись в Гуглі, нащо туди пертися": найгірші поради щодо подорожей, які ви могли чути

Не всі поради для мандрівників рятують від проблем. Дехто радше змушує сміятися або здивовано піднімати брови. Туристи поділилися справжніми "перлами" дурних порад, від абсурдних до відверто кумедних.

Далеко не всі люди люблять подорожувати, і багато хто навіть не бачить у цьому сенсу. Саме так ми натрапили на пост турагенції jetmood.ua, де туристів попросили поділитися найгіршими порадами, які коли-небудь їм давали щодо подорожей.

Дивіться також Не все так зручно, як здається: неочевидний мінус місць із додатковим простором для ніг

Які абсурдні поради отримували мандрівники?

Користувачі одразу почали ділитися своїм досвідом: хтось радив не їхати взагалі, адже "що тобі там робить", інші казали відкласти поїздку на пенсію, мовляв, тоді можна буде подорожувати без поспіху. Були й ті, хто переконував: "Чого ти туди їдеш? Що ти там не бачила?" або "Краще б ті гроші відклала на квартиру".

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Дехто намагався відлякати своїх друзів і родичів страшними відео про пограбування, стрілянину та зґвалтування, мовляв, це прояв турботи. Інші радили просто перевіряти все в Гуглі і нібито уникати неприємностей: "Тю, та подивись в Гуглі, нащо туди пертися".

Дивіться також Навіть не намагайтеся самостійно діставати телефон між сидіннями літака: ось, що треба зробити

Турист на платформі Reddit також розповів один кумедний випадок з аеропорту. Поруч із ним сидів чоловік, який тягнув 3 – 4 величезні валізи, спітнілий і змучений. Коли його запитали про головну пораду для мандрівників, він без вагань відповів:

Беріть якомога більше речей – ніколи не знаєш, що може знадобитися.

Користувачі відразу почали жартувати, що таке враження, ніби чоловік узяв із дому навіть кухонний мийник, і неясно, в якій із чотирьох валіз він помістив усі речі.

