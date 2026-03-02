Рекорд Гіннеса за найдовший пасажирський потяг у світі було встановлено у 2022 році, розповідає Express. Потяг, що складався зі 100 вагонів та перевищував майже 2 кілометри у довжину, проклав маршрут через мальовничі Альпи, які простягаються територіями Італії, Австрії, Німеччини, Франції та Швейцарії.
Як виглядає найдовший у світі пасажирський потяг?
Досягнення належить Ретійській залізниці Швейцарії, яка сформувала потяг довжиною 1,9 кілометрів. Він курсував по маршруту Альбула – Берніна від Преда до Бергуна, проходячи через об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.
Як виглядає потяг та краєвиди з нього: дивитись відео
Проїзд займав понад годину. Маршрут включав 22 тунелі, деякі з яких спірально проходили через гори, і 48 мостів, серед яких виділяється вигнутий мост Ландвассер. Багато туристів збирається у долині, щоб побачити надзвичайний потяг у дії.
Ще однією цікавою особливістю рекордного потяга стало ефективне використання енергії. Під час гальмування на спусках система рекуперації повертає електроенергію назад у кабелі живлення напругою 11 000 вольт, розповідає The World Economic Forum.
Найдовший потяг у світі / фото Philipp Schmidli
Це схоже на технології, які застосовують у автоперегонах або деяких сучасних електромобілях. І це дуже добре, адже залізниця по-троху стає важливою частиною екологічного транспорту і може допомогти у вирішенні глобальних змін клімату.
Які ще локації варті уваги мандрівників?
Дізнайтесь, як виглядає найдовший тунель світу. Тунель Лаердаль у Норвегії простягається на 24,5 кілометра і з'єднує Лаердаль та Аурланд, забезпечуючи важливе сполучення між Осло та Бергеном. Проїзд через тунель безкоштовний і цілодобовий.
Або ж, де побачити найдовший міст в Україні, якому вже понад 100 років. Мова йде про залізничний міст у Дніпрі. Він відкрився у 1932 році, має унікальну аркову конструкцію, витримав випробування Другою світовою війною та й сьогодні є важливою транспортною артерією.