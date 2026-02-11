Мовиться про Мерефо-Херсонський залізничний міст. І з посиланням на Telegraf розповідаємо про нього докладніше.

Його відкрили у 1932 році: що варто знати про Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі?

Мерефо-Херсонський залізничний міст через річку Дніпро розташований у місті Дніпро. І саме він є найдовшим мостом України – 1627 метрів.

Ця аркова залізобетонна конструкція майже 100 років з'єднує береги найбільшої річки країни. А на момент введення в експлуатацію у 1932 році це була навіть найдовша такого штибу споруда в Європі, як зазначає IGotoWorld.

Міст має унікальну аркову конструкцію з 15 прогонів завдовжки 110 метрів кожен. Висота опор становить 42 метри, а найвища точка арки підіймається на 58 метрів над рівнем води. Ширина мосту – 27 метрів, і він має дві колії для залізничного руху. Загальна маса мосту сягає 200 тисяч тонн.

Будували його довго. Почали ще до Першої світової, потім надовго зупинили, і основні роботи вже тривали з 1929 по 1932 роки. Конструкція виявилася, утім, дуже надійною.

Міст витримав випробування часом і Другою світовою війною. Тоді його підривали двічі: під час відступу радянські війська – у серпні 1941, а у жовтні 1943 року вже гітлерівці за тих самих обставин.

Сьогодні Мерефо-Херсонський міст є одним із символів Дніпра та важливою транспортною артерією. Через нього щодня проходять десятки вантажних та пасажирських поїздів, з'єднуючи Центр України з південними регіонами.

Спостерігати за мостом краще з набережної або з протилежного берега, звідки відкривається повний огляд на всі 15 арок. Особливо вражає вигляд на світанку та заході сонця, коли м'яке світло підкреслює архітектурну красу залізобетонного мережива на тлі водної гладі Дніпра.

Примітно, що міст продовжує виконувати свою функцію, і це вже майже століття. 10 листопада (день офіційного відкриття) 2026 року Мерефо-Херсонському мосту виповниться 94 роки.

