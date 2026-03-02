Рекорд Гиннеса за самый длинный пассажирский поезд в мире был установлен в 2022 году, рассказывает Express. Поезд, состоящий из 100 вагонов и превышал почти 2 километра в длину, проложил маршрут через живописные Альпы, которые простираются территориями Италии, Австрии, Германии, Франции и Швейцарии.

Смотрите также Действительно ли существует река Стикс, воспетая в древнегреческой мифологии

Как выглядит самый длинный в мире пассажирский поезд?

Достижение принадлежит Ретийской железной дороге Швейцарии, которая сформировала поезд длиной 1,9 километров. Он курсировал по маршруту Альбула – Бернина от Преда до Бергуна, проходя через объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как выглядит поезд и виды из него: смотреть видео

Проезд занимал более часа. Маршрут включал 22 тоннеля, некоторые из которых спирально проходили через горы, и 48 мостов, среди которых выделяется изогнутый мост Ландвассер. Много туристов собирается в долине, чтобы увидеть чрезвычайный поезд в действии.

Смотрите также Цифра до невозможности смешная: эта гора в Австралии – одна из самых низких в мире

Еще одной интересной особенностью рекордного поезда стало эффективное использование энергии. Во время торможения на спусках система рекуперации возвращает электроэнергию обратно в кабели питания напряжением 11 000 вольт, рассказывает The World Economic Forum.

Самый длинный поезд в мире / фото Philipp Schmidli

Это похоже на технологии, которые применяют в автогонках или некоторых современных электромобилях. И это очень хорошо, ведь железная дорога по-немногу становится важной частью экологического транспорта и может помочь в решении глобальных изменений климата.

Какие еще локации достойны внимания путешественников?