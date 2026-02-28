Впрочем, начать надо даже с того, что потусторонних рек в воображении древних греков было 5, а не один Стикс. Со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.

Действительно ли мифическая река смерти Стикс скрывается в горах Греции?

Стикс как отдельная "потусторонняя" река в реальном мире не существует, естественно, но ее образ таки связывают с конкретным ручьем. Речь о Мавронери в горах Пелопоннеса. Современные исследователи считают, что тамошняя ядовитая горная вода могла стать источником жуткой репутации Стикса в легендах.

В древнегреческой мифологии Стикс была одной из пяти рек подземного мира, вместе с Ахеронтом, Кокитом, Летой и Пирифлегетоном. Название переводят как "вызывающая дрожь (от ужаса)" и связывают с отвращением ко смерти.

Как отмечает theoi.com, Стикс – это не только река, но и титанида, дочь Океана, которая пошла на союз с Зевсом в войнах титанов и после этого стала богиней. А богиня победы Ника – это ее дочь.

В гомеровских поэмах боги клялись водами Стикса, и это была самая строгая и неотвратимая присяга для бессмертных. По Гесиоду, бог, который нарушал такую клятву, на длительное время терял силу и место на Олимпе.

Уже античные авторы соотносили Стикс с реальным ручьем Мавронери – "Черная вода" в переводе – возле древнего города Нонакрис в горах Аркадии. Древние греки верили, что эта вода ядовита, причем настолько, что разъедает посуду – кроме разве сделанной из конского или ослиного копыта.

Современные геологи и историки предполагают, что в Мавронери действительно были природные токсины, связанные с известняками и микроорганизмами, которые накапливались в горной воде. Более того, есть гипотеза, хоть и не слишком распространенная, что именно тамошней водой отравили Александра Македонского.

К слову, среди других "рек смерти" греческого подземного мира вторая самая известная – Ахерон – является реальной рекой на западе Греции. В античных текстах ее часто описывали как вход в Гадес, где души умерших переходили в загробный мир.

В более поздних римских источниках Стикс иногда перебирает на себя роль главной границы между миром живых и мертвых, через которую Харон перевозит души. Вот так мифология наслоилась на географию.

Сегодня Мавронери совсем не похож на широкую темную реку из мифологии. Это небольшой, но известный среди историков и путешественников ручей в горах на севере Пелопоннеса, и через него можно даже перейти и вернуться – вполне безопасно.

