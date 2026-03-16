100 годин у дорозі: найдовшу автобусну поїздку у світі називають "справжнім пеклом"
Найдовша у світі подорож автобусом простягається на 6200 тисяч кілометрів. Вона надзвичайно виснажлива, оскільки триває понад 100 годин, а це – приблизно 5 днів.
Маршрут з’єднує Тихий та Атлантичний океан, простягаючись від Ліми в Перу до Ріо-де-Женейро в Бразилії, завдяки Трансоокеанській автомагістралі, пише Express.
Як виглядає найдовша поїздка автобусом?
Знаменита Трансокеанська автомагістраль вважається найдовшим регулярним прямим автобусним маршрутом у світі. Маршрут виконується кожного тижня бразильською автобусною компанією, пролягаючи через прибережні міста, савани, тропічні ліси та Анди. Відправлення автобуса кожного четверга о 13:00 обіцяє туристам незабутні враження.
Автобус оснащений 44 звичайними сидіннями, 12 спальними місцями, туалетом, раковиною та Wi-Fi. Через відсутність можливості помитися транспортний засіб за всю подорож робить 3 заплановані зупинки на спеціальних придорожніх станціях, де можна прийняти душ.
Керують автобусом два водії, які змінюються між собою. Вартість квитка з початкової точки до кінцевої становить 1300 реалів (приблизно 11 тисяч гривень).
З вікна автобуса пасажири можуть побачити всесвітньо відомі пам’ятки: статую Христа-Спасителя, Мачу-Пікчу, басейн Амазонки та Анди. Починаючи з Ріо-де-Женейро, автобус проїжджає Сан-Паулу, Мату-Гросу-ду-Сул, Мату-Гросу, Рондонію та Акко, перш ніж досягти кордону з Перу.
Туристи мають змогу побачити визначні пам'ятки / Фото з інстаграму @world_walkerz
Далі маршрут перетинає перуанську Амазонію, Анди та йде Трансокеанською автомагістраллю до Ліми – столиці Перу.
Як виглядає подорож на карті:
Та попри вражаючі краєвиди мандрівники вважають подорож досить складною. Блогер Ноель Філліпс вирушив цим маршрутом й назвав його "справжнім пеклом". Впродовж багатьох годин дуже складно висідити в автобусі, ще й без жодного особистого простору.
"Ні в кого немає навушників. Усі телефони просто грають на повну гучність. А коли вони не чують чогось у своєму телефоні, то підкручують звук ще сильніше, тож в транспорті просто 15 телефонів, з яких чутно різні речі", – скаржився блогер у своєму відеоролику в ютубі.
Чоловік додав, що хоч туристів і чекають красиві краєвиди, загалом подорож є монотонною та виснажливою.
Як пережити довгу автобусну поїздку?
Туристи рекомендують брати з собою в дорогу легке взуття (можна навіть тапочки), плед та комфортну подушку. В автобусному турі не завадять книги, завантажені фільми чи серіали, а ще різні смаколики на випадок, коли захочеться чогось у дорозі.
Рекомендовано вибирати тур без нічних переїздів, з ночівлею в готелі, обмеживши маршрут до трьох країн, і за можливості обрати сидіння біля вікна або на вільному задньому ряду.
Які ще лайфхаки варто знати?
