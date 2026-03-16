100 часов в пути: самую длинную автобусную поездку в мире называют "настоящим адом"
- Самое длинное автобусное путешествие в мире длится более 100 часов, соединяя Лиму в Перу и Рио-де-Женейро в Бразилии.
- Маршрут будет пролегать через прибрежные города, саванны, тропические леса и Анды, но путешественники считают такую поездку изнурительной из-за отсутствия личного пространства.
Самое длинное в мире путешествие на автобусе простирается на 6200 тысяч километров. Оно чрезвычайно утомительно, поскольку длится более 100 часов, а это – примерно 5 дней.
Маршрут соединяет Тихий и Атлантический океан, простираясь от Лимы в Перу до Рио-де-Женейро в Бразилии, благодаря Трансоокеанской автомагистрали, пишет Express.
Как выглядит самая длинная поездка на автобусе?
Знаменитая Трансокеанская автомагистраль считается самым длинным регулярным прямым автобусным маршрутом в мире. Маршрут выполняется каждую неделю бразильской автобусной компанией, пролегая через прибрежные города, саванны, тропические леса и Анды. Отправление автобуса каждый четверг в 13:00 обещает туристам незабываемые впечатления.
Автобус оснащен 44 обычными сиденьями, 12 спальными местами, туалетом, раковиной и Wi-Fi. Из-за отсутствия возможности помыться транспортное средство за все путешествие делает 3 запланированные остановки на специальных придорожных станциях, где можно принять душ.
Управляют автобусом два водителя, которые меняются между собой. Стоимость билета с начальной точки до конечной составляет 1300 реалов (примерно 11 тысяч гривен).
Из окна автобуса пассажиры могут увидеть всемирно известные достопримечательности: статую Христа-Искупителя, Мачу-Пикчу, бассейн Амазонки и Анды. Начиная с Рио-де-Женейро, автобус проезжает Сан-Паулу, Мату-Гросу-ду-Сул, Мату-Гросу, Рондонию и Акко, прежде чем достичь границы с Перу.
Туристы имеют возможность увидеть достопримечательности / Фото из инстаграма @world_walkerz
Далее маршрут пересекает перуанскую Амазонию, Анды и идет по Трансокеанской автомагистрали до Лимы – столицы Перу.
Как выглядит путешествие на карте: смотрите видео
Но несмотря на впечатляющие пейзажи путешественники считают путешествие достаточно сложным. Блогер Ноэль Филлипс отправился по этому маршруту и назвал его "настоящим адом". В течение многих часов очень сложно высидеть в автобусе, еще и без всякого личного пространства.
"Ни у кого нет наушников. Все телефоны просто играют на полную громкость. А когда они не слышат чего-то в своем телефоне, то подкручивают звук еще сильнее, поэтому в транспорте просто 15 телефонов, из которых слышно разные вещи", – жаловался блогер в своем видеоролике в ютубе.
Мужчина добавил, что хоть туристов и ждут красивые пейзажи, в целом путешествие является монотонным и утомительным.
Как пережить долгую автобусную поездку?
Туристы рекомендуют брать с собой в дорогу легкую обувь (можно даже тапочки), плед и комфортную подушку. В автобусном туре не помешают книги, загруженные фильмы или сериалы, а еще различные вкусности на случай, когда захочется чего-то в дороге.
Рекомендуется выбирать тур без ночных переездов, с ночевкой в отеле, ограничив маршрут до трех стран, и по возможности выбрать сиденья у окна или на свободном заднем ряду.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Опытные путешественники советуют избегать покупки дорогих дизайнерских чемоданов, поскольку они привлекают воров.
Стюардесса с 15-летним опытом рекомендует ставить кружку или стакан на дверную ручку, чтобы чувствовать себя безопаснее в отеле.
