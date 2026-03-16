Маршрут соединяет Тихий и Атлантический океан, простираясь от Лимы в Перу до Рио-де-Женейро в Бразилии, благодаря Трансоокеанской автомагистрали, пишет Express.

Как выглядит самая длинная поездка на автобусе?

Знаменитая Трансокеанская автомагистраль считается самым длинным регулярным прямым автобусным маршрутом в мире. Маршрут выполняется каждую неделю бразильской автобусной компанией, пролегая через прибрежные города, саванны, тропические леса и Анды. Отправление автобуса каждый четверг в 13:00 обещает туристам незабываемые впечатления.

Автобус оснащен 44 обычными сиденьями, 12 спальными местами, туалетом, раковиной и Wi-Fi. Из-за отсутствия возможности помыться транспортное средство за все путешествие делает 3 запланированные остановки на специальных придорожных станциях, где можно принять душ.

Управляют автобусом два водителя, которые меняются между собой. Стоимость билета с начальной точки до конечной составляет 1300 реалов (примерно 11 тысяч гривен).

Из окна автобуса пассажиры могут увидеть всемирно известные достопримечательности: статую Христа-Искупителя, Мачу-Пикчу, бассейн Амазонки и Анды. Начиная с Рио-де-Женейро, автобус проезжает Сан-Паулу, Мату-Гросу-ду-Сул, Мату-Гросу, Рондонию и Акко, прежде чем достичь границы с Перу.



Туристы имеют возможность увидеть достопримечательности / Фото из инстаграма @world_walkerz

Далее маршрут пересекает перуанскую Амазонию, Анды и идет по Трансокеанской автомагистрали до Лимы – столицы Перу.

Как выглядит путешествие на карте: смотрите видео

#RioLima #Brexplora ♬ original sound - brexplora @brexplora A linha de ônibus regular mais longa do mundo sai do Rio de Janeiro e vai até Lima, no Peru. São mais de seis mil quilômetros, cerca de trinta cidades, seis dias de viagem, dois países, do Atlântico ao Pacífico. Operada pela Trans Acreana, a rota atravessa o interior do Brasil, a Amazônia, a Cordilheira dos Andes e o deserto peruano. Registrada no Guinness Book desde dois mil e dezesseis. #TransAcreana

Но несмотря на впечатляющие пейзажи путешественники считают путешествие достаточно сложным. Блогер Ноэль Филлипс отправился по этому маршруту и назвал его "настоящим адом". В течение многих часов очень сложно высидеть в автобусе, еще и без всякого личного пространства.

"Ни у кого нет наушников. Все телефоны просто играют на полную громкость. А когда они не слышат чего-то в своем телефоне, то подкручивают звук еще сильнее, поэтому в транспорте просто 15 телефонов, из которых слышно разные вещи", – жаловался блогер в своем видеоролике в ютубе.

Мужчина добавил, что хоть туристов и ждут красивые пейзажи, в целом путешествие является монотонным и утомительным.

Как пережить долгую автобусную поездку?

Туристы рекомендуют брать с собой в дорогу легкую обувь (можно даже тапочки), плед и комфортную подушку. В автобусном туре не помешают книги, загруженные фильмы или сериалы, а еще различные вкусности на случай, когда захочется чего-то в дороге.

Рекомендуется выбирать тур без ночных переездов, с ночевкой в отеле, ограничив маршрут до трех стран, и по возможности выбрать сиденья у окна или на свободном заднем ряду.

Какие еще лайфхаки стоит знать?