В цьому місті розташовані найменші та найдорожчі готельні номери у світі, розмір яких можна порівняти з парковочним місцем. Він є популярним туристичним напрямком, однак, якщо ви вирішите зупинитися в одному з його готелів, ви можете не отримати багато за свої гроші, розповідає Express.

Яке європейське місто є найдорожчим для оренди житла?

Згідно з дослідженням, Венеція займає перше місце за ціною готельного номера за квадратний метр. Середній номер у місті має площу всього 12 квадратних метрів і коштує приблизно 177 доларів. Мандрівники платять значно більше за менший простір у порівнянні з іншими популярними туристичними містами.

Зйомка житла у Венеції / фото Airbnb

Але й інші знамениті туристичні напрямки теж пропонують дорогі номери. Наприклад, Париж посідає друге місце у рейтингу з середньою ціною приблизно 165 доларів, в той час, коли Лондон займає третє місце.

Як знайти гарне житло у Венеції?

Бронюйте тільки готелі, не апартаменти, і намагайтеся вибирати житло якомога ближче до головних туристичних визначних місць на острові, пишеться у групі Visit Venice. Уникайте проживання поза островом, особливо в сусідніх районах. Якщо немає великих подій, краще бронювати готель після обіду в день приїзду.

Встановлюйте критерії пошуку: лише готелі, в межах короткої пішої доступності від центру, з рестораном або баром на території. Сортуйте результати від найдешевших до найдорожчих і обирайте найдешевший варіант із відмінними відгуками. Якщо сніданок не включений у тариф, можна домовитися безпосередньо на рецепції, сплативши готівкою за нього наперед.

Щоб заощадити ще більше, розгляньте готель зі спільною ванною кімнатою: вони зазвичай чисті, знаходяться поруч, а з власним халатом це буде зручніше, ніж жити у віддалених районах.

