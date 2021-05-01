М'ясо кенгуру та смертоносні медузи: цікаві факти про Австралію

Кенгуру та держава-материк – це не єдині цікаві факти про Австралію. Це надзвичайна країна зі своєю особливою культурою та історією.

Журналісти поспілкувалися з українкою Катериною Цисаренко, яка живе в Австралії вже майже три роки. Вона розповіла унікальні факти про країну, які ви раніше не чули.

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Австралійці їдять кенгуру

Так, австралійці їдять м'ясо кенгуру. Дехто навіть вважає м’ясо цієї тварини кориснішим за яловичину.

Це як баранина. Кенгуру багато бігають і мають дуже жорсткі м’язи. Через це м'ясо доволі тверде і має специфічний запах,

– пояснила українка.



Кенгуру в Австралії \ Photo by Ondrej Machart on Unsplash

Кілограм кенгурятини можна купити у звичайному магазині, коштує 20 доларів ( 550 гривень). Стільки ж доведеться віддати за порцію кенгурятини з гарніром в австралійському ресторані.

Привітні люди

Австралійці дуже дружелюбні та можуть поговорити навіть з незнайомцем. Вони тактовні та нічого не скажуть, якщо ти щось робиш не так.



Українка Катерина, яка живе в Австралії \ Фото О, Море

"Дуже важливо вміти підтримати розмову будь з ким і потеревенити хвилину ні про що, неважливо цікаво тобі, чи ні. Можна зустріти випадкового австралійця в лісі і він поцікавиться про твої справи. Можливо, навіть не дослухає до кінця, але спитає обов'язково", – розповіла Катерина.

Прихильники тенісу

У країні проводять всесвітньо відомий турнір з тенісу Australian Open. За словами Катерини, змагання мають неабиякий ажіотаж серед населення, тому в перші тижні по закінченню турніру, в країні не знайдеш вільних кортів.

Проте любов до тенісу раптово прокидається і так само раптово зникає. Це навіть стало своєрідною острівною традицією.

Вихідні для спорту

Більшість тенісних кортів у країні – безкоштовні. І це також вагома причина для натхнення місцевих пограти в теніс.

Теніс – це не єдине спортивне захоплення австралійців. І в день великих футбольних фіналів, чи кінних перегонів, вони навіть мають окремий вихідний день.

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Катерина порівняла це з часами, коли Україна приймала Євро-2012 і компанії відпускали працівників раніше, аби ті встигли на матч.

Австралійці дружні та спортивні люди \ Photo by Alvin Balemesa on Unsplash

Спортивні вихідні

В середньому, місцеві мають до 13 додаткових вихідних в рік, в залежності від штату проживання.

Кожен штат по-різному визначає і відзначає вихідні. Наприклад, якщо перегони проходять в Мельбурні, то в околицях Сіднею вихідних не буде. Більше того, навіть День праці чи День народження Королеви Єлизавети ІІ, австралійці різних штатів можуть відзначати в різні дати,

– розповіла дівчина.

День героїв

В Австралії є окремий день, коли мешканці шанують пам’ять героїв Першої та Другої світових воєн. У цей день, 11 листопада, всі австралійці традиційно їдуть до найближчого меморіалу. Вшановують пам’ять хвилиною мовчання і несуть квіти, на згадку про полеглих героїв.

Топ-100 до Дня Австралії

26 січня – це особливий день. Молоді люди збираються разом і слухають топ-100 австралійських пісень минулого року. До того ж слухають всі треки, від початку до кінця! Просто переключити потік музики неможливо, адже подібні добірки щороку готує для людей місцеве радіо.

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Ідеальна країна для мандрів

Переважно дідусі і бабусі орендують, або навіть купують собі будиночок на колесах – і їдуть досліджувати свою країну.



Австралія надзвичайно цікава країна \ Photo by Dan Freeman on Unsplash

До речі, зняти будиночок на колесах, або як його називають в Австралії "кемпервен", можна в середньому за 60 доларів на добу (1 660 гривень). При тому, що середня пенсія в країні 1 200 доларів (33 200 гривень).

Австралійці дуже багато п’ють

У Австралії є ціла культура пабів. Вони є чи не в кожному селі та містечку. Також у кожному найменшому населеному пункту є місце, де подають всесвітньо відомий фаст-фуд фіш-ен-чіпс. Так, здебільшого п’ють пиво і вино. Особливо п’ють на відпочинку.

Поділяє думку свого хлопця: не можна судити про націю по її поведінці на відпочинку. Бо оцінити австралійців по тому як вони п’ють на Балі чи в Індонезії просто неможливо,

– розповіла українка.

Тваринний світ

На материку є багато небезпечних тварин – без проблем можна зустріти крокодилів, акул і смертоносних медуз. Проте, на щастя, не всюди. Найбільше скупчення небезпечних тварин біля Квінсленду, це північний тропічний штат.

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А ще тут живуть 5 видів смертельно небезпечних змій, павуки і паралізуючі кліщі.