Море перетворилося на "фарш з медуз": в мережі оприлюднили нове відео з курортної Кирилівки

11 серпня 2021 , 15:33
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Джерело:

РІА Мелітополь

У Азовському морі протягом всього липня спостерігалося нашестя медуз. Туристи не могли зайти у воду.

Нещодавно ситуація дещо покращилася – медуз на пляжах та у морі майже не було. Однак 1 серпня вони повернулися до курортної Кирилівки.

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Цього разу мережею шириться відео, на якому туристи вирішили показати, що відбувається у відкритому морі – під час прогулянки на катамарані.

На кадрах чітко видно – медуз у воді багато, на відміну від відпочивальників.

За словами автора, море нагадує "фарш з медуз".

Море у курортній Кирилівці повне медуз: дивіться відео 

Нашестя медуз на курортах України

  • У липні 2021-го справжня навала медуз спостерігалася на пляжах курортного Бердянська. Туристів багато, але при цьому мало хто купався в морі;
  • Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними;
  • Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька. Вони також порекомендували власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток;
  • Саме це й зробили у курортному селищі Кирилівка, й знову зафіксували чисте море – на 2 базах встановили рибацькі сітки ввечері, і вже зранку побачили результат;
  • Натомість у Приморському Посаді пляж від мертвих тіл медуз розчищала важка будівельна техніка – грейдер;
  • Водночас на популярному українському курорті у Генічеську працівники пляжу вирішили "прибрати" пляжі, скидаючи медуз в море разом зі сміттям.
Автор: Марта Касіянчук