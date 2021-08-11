Море перетворилося на "фарш з медуз": в мережі оприлюднили нове відео з курортної Кирилівки

У Азовському морі протягом всього липня спостерігалося нашестя медуз. Туристи не могли зайти у воду.

Нещодавно ситуація дещо покращилася – медуз на пляжах та у морі майже не було. Однак 1 серпня вони повернулися до курортної Кирилівки.

Читайте також Де відпочити в серпні в Україні: 5 непопсових локацій, які подарують незабутні емоції

Цього разу мережею шириться відео, на якому туристи вирішили показати, що відбувається у відкритому морі – під час прогулянки на катамарані.

На кадрах чітко видно – медуз у воді багато, на відміну від відпочивальників.

За словами автора, море нагадує "фарш з медуз".

Море у курортній Кирилівці повне медуз: дивіться відео

Нашестя медуз на курортах України