Море перетворилося на "фарш з медуз": в мережі оприлюднили нове відео з курортної Кирилівки
11 серпня 2021 , 15:33Читать новость на русском
Джерело:РІА Мелітополь
У Азовському морі протягом всього липня спостерігалося нашестя медуз. Туристи не могли зайти у воду.
Нещодавно ситуація дещо покращилася – медуз на пляжах та у морі майже не було. Однак 1 серпня вони повернулися до курортної Кирилівки.
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Цього разу мережею шириться відео, на якому туристи вирішили показати, що відбувається у відкритому морі – під час прогулянки на катамарані.
На кадрах чітко видно – медуз у воді багато, на відміну від відпочивальників.
За словами автора, море нагадує "фарш з медуз".
Море у курортній Кирилівці повне медуз: дивіться відео
Нашестя медуз на курортах України
- У липні 2021-го справжня навала медуз спостерігалася на пляжах курортного Бердянська. Туристів багато, але при цьому мало хто купався в морі;
- Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними;
- Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька. Вони також порекомендували власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток;
- Саме це й зробили у курортному селищі Кирилівка, й знову зафіксували чисте море – на 2 базах встановили рибацькі сітки ввечері, і вже зранку побачили результат;
- Натомість у Приморському Посаді пляж від мертвих тіл медуз розчищала важка будівельна техніка – грейдер;
- Водночас на популярному українському курорті у Генічеську працівники пляжу вирішили "прибрати" пляжі, скидаючи медуз в море разом зі сміттям.