Про те, куди точно не варто їхати на пляжний відпочинок у листопаді, 24 Канал розповідає з посиланням на Sea Temperature.

Де у листопаді вже не покупаєшся в морі?

Країни Середземномор'я

У Франції, Італії, Греції та інших країнах Європи, які омиваються Середземним морем, сезон закінчується у жовтні. У листопаді у море заходять хіба що сильні любителі плавання, бо для більшості людей вода вже надто холодна. Наприклад, на півдні Франції температура води у морі в середньому становить +17 градусів, на італійському острові Сицилія, де море трохи довше залишається теплим, – +20 градусів.

Балканські країни

У Хорватії, Чорногорії та Албанії, які дуже люблять українців, сезон вже також закінчився. Температура води на курортах країн коливається у межах +18 градусів. За даними Travel Talk, пляжний відпочинок на Балканах триває до кінця вересня. У жовтні тут стає прохолодно та більшість курортів закриваються до наступного року.

Туреччина

Туреччина пропонує відпочинок на декількох морях, та у листопаді вже всюди буде прохолодно для купання. На курортах Середземного моря (Аланія, Сіде, Кемер) сезон триває до кінця жовтня, а не Егейському морі – до кінця вересня.

Зверніть увагу! У листопаді стартує бронювання відпочинку на літо-2026. Саме у цей період найвигідніше купувати тури, бо готелі пропонують найдешевші ціни. Чим ближче до літа, тим дорожчою буде вартість, а хороших варіантів вже не залишиться.

То куди їхати за сонцем і морем?

У листопаді краще обирати екзотичні напрямки ближче до екватора – Маврикій, Гаваї, Домінікана, Занзібар, Куба тощо. Тут погода точно буде спекотною, а море теплим. Якщо не хочеться так далеко летіти, то ідеальний варіант – Канарські острови. Хоч вони і розташовані біля Африки, та належать до Європи. Це означає, що сюди не потрібна віза, а переліт триває не так довго, як в екзотичні країни.

Ще один варіант – Єгипет. У листопаді тут ідеальна погода – температура води у Червоному морі в середньому становить +27 градусів, що комфортно для довгого купання, повітря вже не таке спекотне, як влітку, а тому сміливо можна вирушати на різні екскурсії.