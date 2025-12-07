Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

На якому курорті знімали популярну пісню Last Christmas?

Чотири десятиліття після виходу легендарного хіта Wham! Last Christmas мальовниче швейцарське село Саас-Фе й далі приваблює фанатів з усього світу. Саме тут у 1984 році знімали культове зимове відео: зі сніжними гірськими пейзажами, дерев'яним шале та святковою атмосферою.

Реальна локація зйомок Last Christmas / фото The Times

Саас-Фе лежить у Швейцарських Альпах поруч із італійським кордоном. Взимку він пропонує понад 100 кілометрів трас для лижників і сноубордистів, а влітку маршрути для хайкінгу та альпінізму. Однак у грудні курорт перетворюється на центр паломництва шанувальників Wham!.

На околиці села стоїть те саме шале, яке з'явилось у кліпі. Всередину зайти не можна, адже будинок приватний, але туристи охоче розглядають його ззовні. Всі інтер'єрні сцени знімалися в іншому місці.

Місця зйомок на Саас-Фе: дивитись відео

У центрі Саас-Фе розташований п'ятизірковий Walliserhof Grand Hotel / Spa: тут свого часу зупинялись учасники гурту. Готель навіть пропонує "Last Christmas" пакет у номері, в якому проживав Джордж Майкл: вечеря з трьох страв, тематична спа-процедура та улюблений коктейль співака, пише Walliserhof.

Для фанатів є ще більше активностей: віртуальний квест по локаціях кліпу, тематична прогулянка, невелика виставка в місцевому музеї та навіть Wham! / кабіна караоке.

А для тих, хто їде сюди за спортом, найближчий конкурент теж вражає: французький курорт Валь Торанс знову став найкращим гірськолижним курортом світу за версією World Ski Awards 2025.

