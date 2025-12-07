Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
На якому курорті знімали популярну пісню Last Christmas?
Чотири десятиліття після виходу легендарного хіта Wham! Last Christmas мальовниче швейцарське село Саас-Фе й далі приваблює фанатів з усього світу. Саме тут у 1984 році знімали культове зимове відео: зі сніжними гірськими пейзажами, дерев'яним шале та святковою атмосферою.
Реальна локація зйомок Last Christmas / фото The Times
Саас-Фе лежить у Швейцарських Альпах поруч із італійським кордоном. Взимку він пропонує понад 100 кілометрів трас для лижників і сноубордистів, а влітку маршрути для хайкінгу та альпінізму. Однак у грудні курорт перетворюється на центр паломництва шанувальників Wham!.
На околиці села стоїть те саме шале, яке з'явилось у кліпі. Всередину зайти не можна, адже будинок приватний, але туристи охоче розглядають його ззовні. Всі інтер'єрні сцени знімалися в іншому місці.
Місця зйомок на Саас-Фе: дивитись відео
У центрі Саас-Фе розташований п'ятизірковий Walliserhof Grand Hotel / Spa: тут свого часу зупинялись учасники гурту. Готель навіть пропонує "Last Christmas" пакет у номері, в якому проживав Джордж Майкл: вечеря з трьох страв, тематична спа-процедура та улюблений коктейль співака, пише Walliserhof.
Для фанатів є ще більше активностей: віртуальний квест по локаціях кліпу, тематична прогулянка, невелика виставка в місцевому музеї та навіть Wham! / кабіна караоке.
А для тих, хто їде сюди за спортом, найближчий конкурент теж вражає: французький курорт Валь Торанс знову став найкращим гірськолижним курортом світу за версією World Ski Awards 2025.
Де ще знімали популярні фільми та серіали?
Ми вже розповідали, де знімали культовий серіал "Кава з кардамоном" у Львові. Одними із місць є палац Потоцьких, Будинок вчених та готель "Жорж". А ще більше локацій дізнайтесь у нашій статті.
Також відкрийте для себе місця зйомок "Голодних ігор". Наприклад, Хільдебран у Північній Кароліні – це маленьке містечко зі своєю історичною архітектурою відтворило бідний район 12-го округу. Сусіднє село Мілл Генрі-Рівер використовували, як фон для сцен із округу, включно з районом "Хоб".