Не дайте себе обдурити: топ 10 міст світу, де туристів обкрадають найчастіше

Подорожуючи, варто бути пильними щодо своїх грошей і документів, адже в деяких містах світу ризик стати жертвою злочинців значно вищий. Саме тому ми підготували добірку міст, де ймовірність потрапити "під руку" кишенькових злодіїв є особливо високою.

Париж, відомий як місто кохання та один із найпопулярніших туристичних напрямків у світі, отримав далеко не романтичний титул. Французька столиця очолила рейтинг міст, де туристи найчастіше стають жертвами кишенькових злодіїв, розповідає Daily Mail.

В яких містах найчастіше відбувається злочинність?

Згідно з новим дослідженням компанії Radical Storage, на Париж припадає 16,5 відсотків усіх відгуків, у яких згадуються крадіжки, шахрайство та пограбування за останній рік. Для аналізу було вивчено понад 13 тисяч відгуків у Google, де шукали ключові слова, на кшталт "кишенькова крадіжка", "пограбування" та "шахрайство".

Чим подорож до Парижу небезпечна / фото Canva

Найнебезпечнішими виявилися райони, особливо популярні серед туристів, зокрема Ейфелева вежа та Монмартр. Саме там найчастіше фіксують дрібні крадіжки та класичні туристичні афери.

Серед поширених схем, так званий "браслет дружби", коли незнайомець зав'язує прикрасу на зап'ясті, а потім наполегливо вимагає оплату. Також туристів нерідко обманюють через фейкові благодійні збори або петиції від неіснуючих організацій.

Туристи на платформі Quora також зазначають, що найчастіше дрібні крадіжки трапляються у великих натовпах, тому саме в такі моменти варто бути максимально уважними. Найкраще, що можна зробити для власної безпеки – це зберігати гроші, документи та банківські картки у внутрішніх кишенях одягу.

Другу сходинку рейтингу посів Рим із показником 10,7 відсотка, що частково пояснюється різким зростанням кишенькових крадіжок – на 68 відсотків у період з 2019 по 2024 рік. Третє місце дісталося Барселоні (5,3 відсотка).

До першої десятки також увійшли Бангкок, Орландо, Стамбул, Нью-Йорк, Мілан, Лас-Вегас і Делі. При цьому Лондон, який часто фігурує в новинах через злочинність, несподівано не потрапив до топ 10.

Де не варто подорожувати та чому?