Париж, известный как город любви и одно из самых популярных туристических направлений в мире, получил далеко не романтический титул. Французская столица возглавила рейтинг городов, где туристы чаще всего становятся жертвами карманников, рассказывает Daily Mail.

В каких городах чаще всего происходит преступность?

Согласно новому исследованию компании Radical Storage, на Париж приходится 16,5 процентов всех отзывов, в которых упоминаются кражи, мошенничество и ограбления за последний год. Для анализа было изучено более 13 тысяч отзывов в Google, где искали ключевые слова, вроде "карманная кража", "ограбление" и "мошенничество".

Чем путешествие в Париж опасно / фото Canva

Самыми опасными оказались районы, особенно популярные среди туристов, в частности Эйфелева башня и Монмартр. Именно там чаще всего фиксируют мелкие кражи и классические туристические аферы.

Среди распространенных схем, так называемый "браслет дружбы", когда незнакомец завязывает украшение на запястье, а потом настойчиво требует оплату. Также туристов нередко обманывают через фейковые благотворительные сборы или петиции от несуществующих организаций.

Туристы на платформе Quora также отмечают, что чаще всего мелкие кражи случаются в больших толпах, поэтому именно в такие моменты стоит быть максимально внимательными. Лучшее, что можно сделать для собственной безопасности – это хранить деньги, документы и банковские карты в внутренних карманах одежды.

Вторую строчку рейтинга занял Рим с показателем 10,7 процента, что частично объясняется резким ростом карманных краж – на 68 процентов в период с 2019 по 2024 год. Третье место досталось Барселоне (5,3 процента).

В первую десятку также вошли Бангкок, Орландо, Стамбул, Нью-Йорк, Милан, Лас-Вегас и Дели. При этом Лондон, который часто фигурирует в новостях из-за преступности, неожиданно не попал в топ 10.

Где не стоит путешествовать и почему?