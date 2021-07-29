МАУ відновлює польоти з Києва до "столиці" Лазурного узбережжя
Джерело:пресслужба МАУ
Уряд Франції вніс Україну до переліку країн так званої "зеленої" зони. Тепер українські туристи можуть в'їжджати на її територію.
У зв'язку з цим авіакомпанії активно запускають нові польоти до різних міст Франції, і МАУ – не виняток. Авіаперевізник відновлює рейси до Ніцци – "столиці" Лазурного узбережжя.
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Авіарейси з Києва до Ніцци заплановані щовівторка й неділі починаючи з 8 серпня до 28 вересня 2021 року.
Графік польотів:
- Київ – Ніцца: 9:30 – 11:35;
- Ніцца – Київ: 12:35 – 16:30.
Умови в'їзду до Франції
Як повідомляє консульська служба МЗС, Україна внесена до переліку країн "зеленої" зони, тому в'їзд здійснюється на наступних умовах:
- Без обмежень може в'їхати українець, щеплений однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції.
До їх числа належать вакцини Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield і Jansen / Johnson&Johnson.
Зазначається, що вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу щеплення вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі щеплення іншими вакцинами.
Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та / або про відсутність контактів з особами, що захворіли на коронавірус;
- Невакцинований громадянин України може в'їхати за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.
Ці умови застосовуються, як до дорослих, так і до дітей віком від 12 років.За даними Worldometer, станом на 28 липня 2021 року у Франції виявлено 6 026 115 випадків зараження коронавірусом, з них 111 695 летальних.
Відзначимо, раніше МАУ вирішила збільшити кількість рейсів за найбільш популярними міжнародними напрямками: Афіни, Ларнака, Каїр, Баку та Єреван;
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