МАУ назвала 27 напрямків, за якими літатиме взимку: перелік

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" анонсувала перелік регулярних польотів, які виконуватиме в період зимової навігації 2021 – 2022 років. Сезон розпочнеться з переведенням годинника на зимовий час – 31 жовтня.

Регулярна маршрутна мережа МАУ міститиме один внутрішній рейс та 26 міжнародних напрямків. В зимовий період авіаперевізник літатиме з Києва, Одеси, Дніпра та Харкова.

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Куди МАУ літатиме взимку з аеропорту "Бориспіль"

Амстердам

Афіни

Баку

Барселона

Берлін

Вільнюс

Делі

Дубай

Єреван

Женева

Каїр

Кишинів

Ларнака

Лондон

Мілан

Мюнхен

Париж

Прага

Рим

Стамбул

Тбілісі

Тель-Авів

З Одеси МАУ хоче літати до Стамбула та Тель-Авіва, а також з Дніпра та Харкова до Тель-Авіва.

Зазначається, що пересадки із внутрішніх рейсів на міжнародні МАУ допоможе забезпечити авіакомпанія-партнер "Роза Вітрів" (Windrose) – вона підвозитиме до столичного аеропорту пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Ці пасажири можуть купити єдиний квиток на внутрішній та міжнародний рейс із гарантованим стикуванням в аеропорту Бориспіль. Тобто, якщо літак затримається і людина спізниться на пересадку, авіакомпанія безкоштовно поміняє квиток на наступний рейс до кінцевого пункту.

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Крім того, МАУ поповнить свій флот двома далекомагістральними широкофюзеляжними літаками Boeing 777-300.