МАУ назвала 27 напрямків, за якими літатиме взимку: перелік
Джерело:avianews.com
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" анонсувала перелік регулярних польотів, які виконуватиме в період зимової навігації 2021 – 2022 років. Сезон розпочнеться з переведенням годинника на зимовий час – 31 жовтня.
Регулярна маршрутна мережа МАУ міститиме один внутрішній рейс та 26 міжнародних напрямків. В зимовий період авіаперевізник літатиме з Києва, Одеси, Дніпра та Харкова.
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Куди МАУ літатиме взимку з аеропорту "Бориспіль"
- Амстердам
- Афіни
- Баку
- Барселона
- Берлін
- Вільнюс
- Делі
- Дубай
- Єреван
- Женева
- Каїр
- Кишинів
- Ларнака
- Лондон
- Мілан
- Мюнхен
- Париж
- Прага
- Рим
- Стамбул
- Тбілісі
- Тель-Авів
З Одеси МАУ хоче літати до Стамбула та Тель-Авіва, а також з Дніпра та Харкова до Тель-Авіва.
Зазначається, що пересадки із внутрішніх рейсів на міжнародні МАУ допоможе забезпечити авіакомпанія-партнер "Роза Вітрів" (Windrose) – вона підвозитиме до столичного аеропорту пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.
Ці пасажири можуть купити єдиний квиток на внутрішній та міжнародний рейс із гарантованим стикуванням в аеропорту Бориспіль. Тобто, якщо літак затримається і людина спізниться на пересадку, авіакомпанія безкоштовно поміняє квиток на наступний рейс до кінцевого пункту.Зверніть увагу! В пресслужбі МАУ рекомендують стежити за правилами перетину кордонів на сайті консульської служби МЗС України.
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