МАУ назвала 27 напрямків, за якими літатиме взимку: перелік

27 жовтня 2021 , 18:53
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Джерело:

avianews.com

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" анонсувала перелік регулярних польотів, які виконуватиме в період зимової навігації 2021 – 2022 років. Сезон розпочнеться з переведенням годинника на зимовий час – 31 жовтня.

Регулярна маршрутна мережа МАУ міститиме один внутрішній рейс та 26 міжнародних напрямків. В зимовий період авіаперевізник літатиме з Києва, Одеси, Дніпра та Харкова.

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Куди МАУ літатиме взимку з аеропорту "Бориспіль"

  • Амстердам
  • Афіни
  • Баку
  • Барселона
  • Берлін
  • Вільнюс
  • Делі
  • Дубай
  • Єреван
  • Женева
  • Каїр
  • Кишинів
  • Ларнака
  • Лондон
  • Мілан
  • Мюнхен
  • Париж
  • Прага
  • Рим
  • Стамбул
  • Тбілісі
  • Тель-Авів

З Одеси МАУ хоче літати до Стамбула та Тель-Авіва, а також з Дніпра та Харкова до Тель-Авіва. 

Зазначається, що пересадки із внутрішніх рейсів на міжнародні МАУ допоможе забезпечити авіакомпанія-партнер "Роза Вітрів" (Windrose) – вона підвозитиме до столичного аеропорту пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Ці пасажири можуть купити єдиний квиток на внутрішній та міжнародний рейс із гарантованим стикуванням в аеропорту Бориспіль. Тобто, якщо літак затримається і людина спізниться на пересадку, авіакомпанія безкоштовно поміняє квиток на наступний рейс до кінцевого пункту.

Зверніть увагу! В пресслужбі МАУ рекомендують стежити за правилами перетину кордонів на сайті консульської служби МЗС України.

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Автор: Марта Касіянчук