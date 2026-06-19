Це вибух мозку, – українка неочікувала, що цей маршрут Карпатами настільки красивий

Літо – це ідеальний час, щоб вирушити у похід горами. Українські Карпати приховують чимало мальовничих місць, від краси яких буквально перехоплює подих. Усе довкола настільки красиве, що здається нереальним. Про один з таких гірських маршрутів розповіли у соцмережах.

Користувачка тіктоку Емма Лучицька поділилася роликом зі свого походу горами. Дівчина була настільки вражена красою обраного маршруту, що назвала його найкращим у Карпатах.

Читайте також Порожні пляжі та забиті вікна: як зараз виглядає колись жваве Коблеве на Чорному морі

Що це за мальовничий маршрут Карпатами, який радять у мережі?

Емма вирушила у похід на гору Шпиці та озеро Несамовите, що у Верховинському районі Івано-Франківської області. Стартувала дівчина разом з друзями від спортивної бази "Заросляк" у Ворохті. Весь маршрут в обидві сторони зайняв 8 годин, під час нього дівчина находила 35 тисяч кроків.

Спершу на компанію чекав підйом на Шпиці. Він зайняв орієнтовно 2 години з кількома короткими зупинками. Сам маршрут був дуже мальовничий, наче картинка з Pinterest. Емма наголосила, що камера навіть близько не передає усієї краси.

Наприклад, на Говерлі краєвид мене не так вразив, як тут. Ну і сам вид на Чорногірський хребет – просто неймовірний. А коли ми піднялися на вершину і побачили вид на Ребра – я взагалі не очікувала такої краси. Це був вибух мозку,

– розповіла дівчина.

Саме тут був перший повноцінний перевал туристів. Вони відпочивали, їли і роздивлялися краєвиди довкола близько години. Після Шпиць туристи вирушили до скель, а потім хребтом пішли до озера Несамовите. Ця частина маршруту була найкомфортніша – дорогою взагалі не було важких підйомів чи спусків.

До Несамовитого компанія дійшли ближче під вечір. За словами Емми, озеро зараз має гірший вигляд, ніж на старих фото.

Зверніть увагу! Озеро Несамовите страждає від надмірного впливу туристів. Купатися у ньому не можна, однак багато туристів порушують заборону й навіть миються у водоймі з милом і шампунем. Крім того, люди залишають органічні відходи довкола Несамовитого, розводять багаття та витоптують берег. Усе це призводить до руйнування екосистеми – водойма заростає і замулюється.

Озеро Несамовите у Карпатах / Фото Максима Жирика

Далі на туристів чекав різкий і складний спуск з Несамовитого. Поверталися вони назад на "Заросляк", бо там чекав трансфер. Ця частина маршруту була довгою, оскільки мандрівники були вже втомлені. Однак краєвиди довкола додавали сил – водоспади, струмки, ліси і відкритими ділянками серед гір.

Українка показала мальовничий маршрут Карпатами: відео

Куди ще піти у Карпатах?

Раніше ми розповідали про ще один одноденний похід Карпатами, який, до того ж, чудово підійде для тих, хто ніколи раніше не ходив у гори. Мовиться про підйом на гору Синяк, що біля Буковелю. Замість того щоб вкотре гуляти тими самими вулицями курорту, можна піднятися в гори й урізноманітнити свій відпочинок. Похід триває близько 6 годин у спокійному темпі і пролягає через мальовничу місцевість.

Або ж можна вирушити на гору Ґорґан, маршрут на яку стартує від Чемегівського каньйону. Підйом абсолютно нескладний і підійде для кожного.