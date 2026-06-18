Відоме багатьом українцям селище сьогодні зустрічає не музикою та сміхом відпочивальників, а тишею та порожніми провулками. Про те, як зараз виглядає колись гамірний курорт на березі Чорного моря, розповідає блогерка Діана Шолкова зняла відео, у якому показала занедбану набережну та порожні пляжі.

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Чому спорожнів популярний курорт?

Хоча Коблеве на Миколаївщині ніколи не перебувало під російською окупацією, воно розташоване в безпосередній близькості до зони бойових дій. Через це селище змушене жити в суворих умовах воєнного стану. Курортна інфраструктура зазнала значних втрат через постійні ракетні обстріли та удари дронами. На сьогодні тут зруйновано або пошкоджено десятки баз відпочинку, готелів та різноманітних розважальних закладів.

Як виглядає Коблеве у 2026 році: дивитись відео

Як виглядають вулиці Коблевого сьогодні?

Судячи з кадрів, які опублікувала блогерка, на курорті вже тривалий час немає людей. Торгові майданчики стоять зачиненими, вулиці порослі бур'яном та травою, а на дорогах немає жодного автомобіля. Місця відпочинку забиті дошками та закриті металевими ролетами, а туристичні бази залишаються повністю покинутими.

Саме молдавські бази. Нікого немає. Там проходу далі немає… Пам'ятаєте, як тут вирувало життя до 2022 року,

– розповідає Діана Шолкова, блогерка.

Дівчина додала, що відчуває неймовірну ностальгію за минулими часами, коли набережна була переповнена туристами. Користувачі мережі також не стримують емоцій, переглядаючи ці кадри. Зокрема, жінка на ім'я Неля з сумом згадує колишню атмосферу селища.

Так боляче дивитись це відео. дійсно, вирувало життя, розваги, музика, як хочеться все повернути,

– пише Неля, користувачка мережі.

Інші коментатори також висловлюють надію, що після перемоги Коблеве обов'язково відродиться. Один із дописувачів зазначив, що щороку відпочивав саме на тутешніх "молдавських базах", і вірить, що все повернеться у ще більших масштабах.

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Чи працюють готелі та де можна купатися?

Повноцінний відпочинок на цьому чорноморському курорті наразі залишається неможливим. Проте життя в селищі не зупинилося повністю. Деякі готелі продовжують працювати, але переважно приймають внутрішніх переселенців або транзитних мандрівників. Ті ж нечисленні туристи, які опиняються в цих краях, їздять купатися на безпечніший Тилігульський лиман.