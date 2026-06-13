24 Канал розповідає, що відомо про Бакоту, де саме відпочивають туристи біля води та про які особливості варто знати перед купанням.

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Що треба знати про Бакоту?

Бакота – це затоплена територія колишнього однойменного села на березі Дністра в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. У 1980-х роках під час створення Дністровського водосховища населений пункт опинився під водою, а його мешканців переселили.

Сьогодні назва "Бакота" використовується для позначення всієї туристичної локації навколо затоки Дністровського водосховища. Найвідомішою пам'яткою тут є Бакотський скельний монастир, історія якого налічує багато століть. Також тут на туристів чекають вражаючі оглядові майданчики, прогулянки на човнах, каяках і катерах.



Краєвиди з оглядового майданчика на Бакоті / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Чи можна купатися на Бакоті?

Так, купатися на Бакоті можна. У теплий сезон багато туристів відпочивають на берегах затоки та заходять у воду. Проте важливо розуміти, що тут немає великої кількості офіційно облаштованих пляжів із рятувальниками та усією інфраструктурою.

Більшість людей купаються у диких місцях вздовж берега. Вода в затоці зазвичай спокійна та тепла, особливо в липні та серпні. Водночас умови можуть відрізнятися залежно від конкретної ділянки берега.

Перш ніж заходити у воду, варто оцінити стан дна. У деяких місцях воно кам'янисте або має різкі перепади глибини. Після дощів вода може ставати каламутнішою. Відпочивальникам не варто стрибати у воду з урвищ чи скель – це може бути небезпечно через невідомий рельєф дна та зміну рівня води. Якщо ви подорожуєте з дітьми, краще обирати пологі ділянки.

Захід сонця на Бакоті: відео ira_yakymiv03

Бакота є насамперед природною та екскурсійною локацією, а не класичним пляжним курортом. Саме тому туристам варто розраховувати на відпочинок на природі та бути готовими до мінімальної інфраструктури.

Однак якщо обрати бази відпочинку у сусідніх селах Стара Ушиця чи Колодіївка, то тут місця для купання більш облаштовані. Крім того, туристи можуть взяти в оренду сапи або каяки і самостійно дослідити затоку.