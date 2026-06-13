Одне з таких місць – кафе "Затишок" на вулиці Городоцькій, 16. Заклад розташований недалеко від Оперного театру, але через скромну вивіску туристи його не помічають. Користувачка тіктоку Крістіна Анатоліївна завітала у це кафе на обід і поділилася своїми враженнями.

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Де у центрі Львова дешево поїсти?

Інтер'єр кафе не сучасний, але доволі атмосферний і автентичний. Тут може здатися, що ви опинилися десь на початку 2000-х років. Та найважливіше у "Затишку" – це смачна українська кухня. Крістіна та її хлопець замовили:

борщ за 47 гривень;

порцію смачних і пухких дерунів зі сметаною за 69 гривень;

курячу відбивну, яка коштувала 69 гривень за 100 грам;

котлету за 42 гривні;

салат "Шуба" за 45 гривень. Риби було замало, але за таку ціну дівчина на більше й не розраховувала;

кабачки з помідором за 40 гривень;

два келихи ситро. Об'єм 0,5 літра коштував 35 гривень, а 0,3 – 30 гривень.

Загальна вартість такого обіду вийшла 406 гривень. Середній чек на людину – 200 гривень. При цьому за ці гроші відвідувачі дійсно наїлися, та ще й дуже смачно. У центрі Львова за таку ціну ви точно більше ніде не зможете замовити таку кількість страв.

За словами Крістіни, усі столики у "Затишку" були зайняті відвідувачами, що свідчить про те, заклад дійсно популярний серед львів'ян. До речі, у коментарях до відео багато користувачів писали, що вже відвідували "Затишок" і там дійсно було дуже смачно.

У Google кафе має рейтинг 4,5 і понад 400 відгуків, більшість з яких – позитивні.

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Куди піти у Львові?

Якщо ви вже відвідали Оперний театр, погуляли Площею Ринок і зробили пікнік на Duck's Lake, то час відкрити для себе львівські парки. Раніше ми розповідали про 4 ідеї для прогулянок у Львові. Зокрема, можна відвідати найстаріший парк міста – парк Франка. Колись на його місці був сад Ордену Єзуїтів. Або ж покататися велосипедом по Погулянці і зробити перерву біля озера з качками.