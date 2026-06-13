Одно из таких мест – кафе "Затишок" на улице Городоцкой, 16. Заведение расположено недалеко от Оперного театра, но из-за скромной вывески туристы его не замечают. Пользовательница TikTok Кристина Анатольевна посетила это кафе на обед и поделилась своими впечатлениями.

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Где в центре Львова дешево поесть?

Интерьер кафе не современный, но довольно атмосферный и аутентичный. Здесь может показаться, что вы оказались где-то в начале 2000-х годов. Но самое важное в "Затишке" – это вкусная украинская кухня. Кристина и ее парень заказали:

борщ за 47 гривен;

порцию вкусных и пышных драников со сметаной за 69 гривен;

куриную отбивную, которая стоила 69 гривен за 100 грамм;

котлету за 42 гривны;

салат "Шуба" за 45 гривен. Рыбы было мало, но за такую цену девушка на большее и не рассчитывала;

кабачки с помидором за 40 гривен;

два бокала ситро. Объем 0,5 литра стоил 35 гривен, а 0,3 – 30 гривен.

Общая стоимость такого обеда составила 406 гривен. Средний чек на человека – 200 гривен. При этом за эти деньги посетители действительно наелись, да еще и очень вкусно. В центре Львова за такую цену вы точно больше нигде не сможете заказать такое количество блюд.

По словам Кристины, все столики в "Затишок" были заняты посетителями, что свидетельствует о том, что заведение действительно популярно среди львовян. Кстати, в комментариях к видео многие пользователи писали, что уже посещали "Затишок" и там действительно было очень вкусно.

В Google у кафе рейтинг 4,5 и более 400 отзывов, большинство из которых – положительные.

Где недорого поесть во Львове: смотрите видео

Куда пойти во Львове?

Если вы уже посетили Оперный театр, погуляли по площади Рынок и устроили пикник на Duck's Lake, то пора открыть для себя львовские парки. Ранее мы рассказывали о 4 идеях для прогулок во Львове. В частности, можно посетить старейший парк города – парк Франко. Когда-то на его месте был сад Ордена иезуитов. Или же покататься на велосипеде по Погулянке и сделать перерыв у озера с утками.