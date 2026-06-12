Перед поездкой многих интересует не только список интересных мест, но и вопрос бюджета. Сколько будет стоить дорога, где можно остановиться, во сколько обойдется питание и реально ли уложиться в умеренный бюджет? Пользовательница TikTok @annet_bulka подробно рассказала, во сколько ей обошлась поездка в Каменец-Подольский из Киева.
Читайте также Сезон купания в Украине вот-вот начнется: стоит ли бояться нападения змеи в воде
Сколько туристка потратила на поездку в Каменец-Подольский?
Билеты на поезд из Киева и обратно обошлись путешественнице в 683 гривны. В Каменец-Подольском девушка провела 3 дня и две ночи, поэтому гостиница ей обошлась в 1764 гривны. В целом проживание в местных отелях стоит в среднем от 1 – до 3 тысяч гривен за ночь на двоих. Девушка же посчитала только свою долю за двухместный номер.
Питалась туристка в местных заведениях, где одно блюдо стоит около 200 гривен. Всего на еду она потратила 1400 гривен. Девушка очень рекомендует посетить ресторан "Бона", который славится блюдами местной кухни.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Туристка также отправилась в сплав по реке на катамаране за 500 гривен с человека. Она была в восторге от того, какой красивый вид на каньон открывается с воды. Еще 150 гривен стоил билет на территорию визитной карточки города – древней Каменец-Подольской крепости.
В целом такой уик-энд обошелся туристке в 4500 гривен вместе с дорогой, проживанием, питанием и развлечениями.
Украинка рассказала о своих расходах в Каменец-Подольском: видео
Что еще интересного посмотреть в Каменец-Подольском?
Помимо знаменитой крепости, в древнем Каменец-Подольском на самом деле есть еще много всего интересного. Например, Доминиканский монастырь святого Николая, который соединил в себе различные стили архитектуры, или старейшая ратуша Украины, которую построили еще в 1430 году. Когда-то ратуша была административным центром города, и именно сюда съезжались короли и дипломаты.
Также можно посетить Музей миниатюр "Замки Украины", где собраны мини-копии всех украинских замков.
Еще одна важная локация, расположенная недалеко от города – живописная Бакота. Здесь с обзорной площадки открываются виды, от которых буквально перехватывает дыхание.