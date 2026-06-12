Перед поїздкою багатьох цікавить не лише список цікавих місць, а й питання бюджету. Скільки коштуватиме дорога, де можна зупинитися, у яку суму обійдеться харчування та чи реально вкластися у помірний бюджет? Користувачка тіктоку @annet_bulka детально розповіла, у скільки їй обійшлася поїздка у Кам'янець-Подільський з Києва.
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Скільки туристка витратила на поїздку у Кам'янець-Подільський?
Квитки на потяг з Києва й у зворотному напрямку обійшлися мандрівниці у 683 гривні. У Кам'янець-Подільському дівчина провела 3 дні й дві ночі, тож готель їй обійшовся у 1764 гривні. Загалом проживання у місцевих готелях коштує в середньому 1 – 3 тисячі гривень за ніч за двох. Дівчина ж порахувала лише свою частку за двомісний номер.
Харчувалася туристка у місцевих закладах, де одна страва коштує близько 200 гривень. Загалом на їжу вона витратила 1400 гривень. Дівчина дуже радить відвідати ресторан "Бона", який славиться стравами місцевої кухні.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Туристка також вирушила у сплав річкою на катамарані за 500 гривень з людини. Вона була в захваті від того, який красивий вид на каньйон відкривається з води. Ще 150 гривень коштував квиток на територію візитівки міста – стародавньої Кам'янець-Подільської фортеці.
Загалом такий вікенд обійшовся туристці у 4500 гривень разом з дорогою, проживанням, харчуванням і розвагами.
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Що ще цікавого побачити у Кам'янці-Подільському?
Окрім славнозвісної фортеці, у стародавньому Кам'янці-Подільському насправді є ще багато всього цікавого. Наприклад, Домініканський монастир святого Миколая, який поєднав у собі різні стилі архітектури, або найстаріша ратуша України, яку збудували ще у 1430 році. Колись ратуша була адміністративним центром міста і саме сюди з'їжджалися королі і дипломати.
Також можна завітати у Музей мініатюр "Замки України", де зібрали мінікопії усіх українських замків.
Ще одна важлива локація, яка розташована недалеко від міста – мальовнича Бакота. Тут з оглядового майданчика відкриваються краєвиди, від яких буквально переводить подих.