Перед поїздкою багатьох цікавить не лише список цікавих місць, а й питання бюджету. Скільки коштуватиме дорога, де можна зупинитися, у яку суму обійдеться харчування та чи реально вкластися у помірний бюджет? Користувачка тіктоку @annet_bulka детально розповіла, у скільки їй обійшлася поїздка у Кам'янець-Подільський з Києва.

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Скільки туристка витратила на поїздку у Кам'янець-Подільський?

Квитки на потяг з Києва й у зворотному напрямку обійшлися мандрівниці у 683 гривні. У Кам'янець-Подільському дівчина провела 3 дні й дві ночі, тож готель їй обійшовся у 1764 гривні. Загалом проживання у місцевих готелях коштує в середньому 1 – 3 тисячі гривень за ніч за двох. Дівчина ж порахувала лише свою частку за двомісний номер.

Харчувалася туристка у місцевих закладах, де одна страва коштує близько 200 гривень. Загалом на їжу вона витратила 1400 гривень. Дівчина дуже радить відвідати ресторан "Бона", який славиться стравами місцевої кухні.

Туристка також вирушила у сплав річкою на катамарані за 500 гривень з людини. Вона була в захваті від того, який красивий вид на каньйон відкривається з води. Ще 150 гривень коштував квиток на територію візитівки міста – стародавньої Кам'янець-Подільської фортеці.

Загалом такий вікенд обійшовся туристці у 4500 гривень разом з дорогою, проживанням, харчуванням і розвагами.

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Що ще цікавого побачити у Кам'янці-Подільському?

Окрім славнозвісної фортеці, у стародавньому Кам'янці-Подільському насправді є ще багато всього цікавого. Наприклад, Домініканський монастир святого Миколая, який поєднав у собі різні стилі архітектури, або найстаріша ратуша України, яку збудували ще у 1430 році. Колись ратуша була адміністративним центром міста і саме сюди з'їжджалися королі і дипломати.

Також можна завітати у Музей мініатюр "Замки України", де зібрали мінікопії усіх українських замків.

Ще одна важлива локація, яка розташована недалеко від міста – мальовнича Бакота. Тут з оглядового майданчика відкриваються краєвиди, від яких буквально переводить подих.