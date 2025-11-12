Тут досі зберігаються кістки ченців: які таємниці приховує Лядовський монастир над Дністром
- Лядовський монастир, заснований Антонієм Печерським у 1013 році, розташований у скелях над Дністром та зберігає кістки стародавніх ченців.
- Монастир пережив численні руйнування, останнє з яких сталося в 2019 році через зсув ґрунту, але продовжує приваблювати паломників і туристів.
Серед мальовничих берегів Дністра заховався у скелях один із найдавніших монастирів України. Його печери видовбані Антонієм Печерським понад тисячу років тому.
Залишайтесь з нами та читайте всі подробиці від 24 Каналу з посиланням на "Україна Інкогніта".
Дивіться також Розкіш і драма: саме у цьому палаці знімали шоу "Зрадники" з Гнатковським
Яка історія створення Лядовського скельного монастиря над Дністром?
Село Лядова розташоване біля Могилева-Подільського, у долині однойменної річки. Назву місцевості пов'язують із давнім словом "лядо" – покинута ділянка землі, заросла лісом. Саме тут, за переказами, у 1013 році Антоній Печерський, повертаючись із Афона, видовбав першу печеру, започаткувавши монастир Усікновення Голови Іоанна Предтечі. На згадку про нього в обителі звели церкву.
Монастир розташований високо над Дністром, у товщі крейдяних порід. Печери невеликі, але справляють сильне враження, адже у темних нішах зберігаються старовинні кістки ченців. На схилі зведено сучасні храми та келії з пісковику, що гармонійно вписуються в пейзаж. Над усім височить нова дзвіниця, яку видно навіть із греблі Дністровської ГЕС.
Протягом століть монастир не раз змінював підпорядкування: від православного до греко-католицького, зазнавав нападів і руйнувань. У 1938 році, коли Лядова опинилася біля кордону з Румунією, радянська влада підірвала більшість споруд, звинувативши ченців у допомозі контрабандистам. Уціліли лише печери.
У 1990-х роках обитель відновили. Сьогодні до неї веде крута дорога, а з оглядових майданчиків відкриваються неймовірні краєвиди на Дністер.
Як виглядає монастир: інстаграм hanna.burlaka
У 2019 році внаслідок зсуву ґрунту частину монастирських споруд було зруйновано. Попри це, Лядовський монастир і далі приваблює паломників і туристів – це місце, де історія, природа й духовність поєдналися в єдину гармонію.
Дивіться також Замки з неймовірними пейзажами: 4 локації України, які варто відвідати вже зараз
Як дістатись до Лядовського скельного монастиря?
Як пише Hanna.burlaka на своїй сторінці в інстаграмі, монастир розташований біля села Лядова, приблизно за сімнадцять кілометрів від Могилева-Подільського, майже на самому кордоні з Молдовою.
Громадським транспортом: спочатку потрібно доїхати автобусом до Могилева-Подільського (з Вінниці це займає близько двох годин). Звідти можна дістатися до села Лядова на таксі або попутним транспортом.
Автомобілем: із Вінниці варто їхати трасою М21 у напрямку Могилева-Подільського, а далі повернути на дорогу Т2308, яка веде безпосередньо до села Лядова. Загальна відстань маршруту становить приблизно сто тридцять два кілометри.
Адреса розташування: Лядова, Вінницька область, 24025.
Які монастирі України варто відвідати?
Ми вже розповідали про Василіанський монастир в Умані, який вразить вас своєю реалістичною виставою про життя монахів тих часів. Що більш цікаво, цей монастир є найстарішою будівлею міста і раніше він відігравав важливу роль, як духовний і освітній центр
Також відкрийте для себе Крехівський монастир Львівщини, адже він має глибинну історію створення та максимально атмосферну локацію. А розташований він всього за 40 хвилин від міста і дістатись до нього можна як машиною, так і велосипедом.
Часті питання
Яка історія створення скельного монастиря над Дністром?
Скельний монастир у селі Лядова було засновано у 1013 році Антонієм Печерським, який, за переказами, після повернення з Афона видовбав першу печеру. Монастир розташований високо над Дністром у товщі крейдяних порід, а його історія пов'язана з багатьма змінами підпорядкування та руйнуваннями протягом століть.
Як дістатись до монастиря над Дністром?
Монастир розташований біля села Лядова, приблизно за сімнадцять кілометрів від Могилева-Подільського. До нього можна дістатися громадським транспортом або автомобілем з Вінниці, слідуючи трасою М21 у напрямку Могилева-Подільського, а потім повернувши на дорогу Т2308.
Чому Лядовський монастир є популярним місцем для туристів і паломників?
Лядовський монастир приваблює паломників і туристів завдяки своїй унікальній історії, розташуванню та духовній атмосфері. Це місце, де історія, природа та духовність поєдналися в єдину гармонію, а з оглядових майданчиків відкриваються неймовірні краєвиди на Дністер.