Не Тустань і замки: львів'яни розсекретили топові локації, куди їздять на вихідні
З приходом весни мешканці міст починають вибиратися на природу і шукати нові цікаві локації для коротких одноденних мандрівок. Львів'яни у соцмережах розскеретили свої улюблені місця, куди їздять, щоб відпочити від міського галасу.
Користувачка соцмережі Threads @sonyachna14 попросила львів'ян поділитися улюбленими локаціями за містом. Цей допис зібрав багато цінних коментарів і став справжнім путівником для туристів. Тому розповідаємо, куди ж саме радять поїхати львів'яни, щоб перезавантажитися і побачити щось нове.
Куди львів'яни радять поїхати біля міста?
Окрім відомих замків Львівщини, серед рекомендацій були й такі локації, про які ви могли не знати.
- Оброшинський дендропарк "Джерело". Як зазначено на сайті дендропарку, він працює щодня з 10:00 по 19:00. Вартість вхідного квитка – 300 гривень. Тут також проводять цікаві майстер-класи та квести для дітей.
- Ведмежий притулок "Домажир". Працює з четверга по суботу, а відвідування можливе лише за попереднім записом.
- Містичне село Демня у Стрийському районі. Як пише "Україна Інкогніта", тут є атмосферний старий цвинтар-музей та покинутий неоготичний костел.
Цвинтар у селі Демня / Фото "Локальна історія"
- Палац Яблоновських-Бруницьких у селі Підгірці. Тут атмосфера та інтер'єри нагадують популярний серіал "Бріджертони".
- Садиба Єнота неподалік від Буська. Вхідний квиток коштує 80 гривень за дорослого і 60 гривень за дитину. За додаткову плату відвідувачам пропонують погратися з єнотами.
- Сімейне господарство Cozy Farm у селі Когути Яворівського району. Цю локацію відкрило молоде подружжя, яке вирішило покинути місто і переїхати в закинуте обійстя. Сьогодні на їхній фермі, окрім звичайних прогулянок, фотосесій та пікніків, святкують весілля і дні народження.
Сімейне господарство з тваринами, де можна відпочити на природі / Фото Cozy Farm
- Екоранчо "Сабадаш". Тут можна відвідати ферму, покататися на конях та цікаво провести час на природі.
- Комплекс посеред лісу – "Явір Резорт". Тут є мальовниче озеро, альтанки, ресторан, готель та зоопарк.
- Дендрологічний парк у селі Страдч. Він був заснований ще у 1962 році для вивчення лісових насаджень у природному заповіднику "Розточчя". Сьогодні тут можна погуляти та влаштувати красиву фотосесію.
Парк у селі Страдч / Фото @nyouto4ka
- Футуристичний Парк 3020 на території Edem Resort.
- Озеро Барвінок біля Нового Роздолу. Цю мальовничу локацію називають "львівською Амазонкою".
- Комплекс "Раковець".
- "Казкові поля" у період цвітіння квітів. Ця мальовнича локація розташована у селі Стрілки.
- Ранчо "Скарбова гора". Тут можна залишитися на всі вихідні і відпочити в тиші посеред природи.
- Відпочинковий комплекс Sirka на березі величезного Яворівського кар'єру. Влітку тут можна покупатися, зайнятися водними видами спорту та зустріти найкрасивіший захід сонця.
Користувачка @nastiaanastia навіть поділилася цілим маршрутом з позначками на карті, куди можна поїхати з міста. Усі локації розташовані по дорозі і їх точно варто побачити, поки вони остаточно не розвалилися.
Маршрут по старих костелах Львівщини / Карта @nastiaanastia
Які ще цікаві місця побачити в Україні?
У Карпатах є унікальне село з цілющими мінеральними водами, яке порівнюють зі швейцарськими Альпами. При цьому ціни тут значно дешевші, ніж у Буковелі або Східниці. Називається це село – Шаян.
Ще одна цікава локація у Карпатах розташована біля Сокільської скелі. Про неї практично не знають туристи, а тому тут завжди тихо і спокійно. Це місце точно варто додати до свого маршруту.
Часті питання
