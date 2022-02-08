Лоукостер SkyUp відкриває три нові рейси з Одеси: куди літатиме

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала запуск нових напрямків у літньому розкладі з одного міста України. Йдеться про Одесу.

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SkyUp відкриває три нові рейси з Одеси до Греції

Так, полетіти з Одеси до Греції можна буде вже з кінця травня 2022 року. Зокрема:

Одеса – Афіни: з 27 травня, щоп'ятниці; Одеса – Корфу: з 28 травня, щосуботи; Одеса – Салоніки: з 1 червня, щосереди.

Квитки за цими напрямками вже у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється від 1 до 3 тисяч гривень.

SkyUp Airlines: останні новини

Авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на виконання польотів з Києва до італійського міста Ольбія, що на острові Сардинія;

Авіаперевізник анонсував запуск нових регулярних рейсів з Харкова до міст Іспанії, Грузії, Словаччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Чехії, Італії, Ізраїлю, Чорногорії та Албанії;

Також SkyUp анонсував відкриття нового маршруту із Запоріжжя, а ще у 2022 році авіаперевізник відкриє польоти з різних міст України до Іспанії, Австрії та Греції;

Крім того, Державіаслужба України дозволила SkyUp Airlines виконувати нові рейси зі Львова та Києва до низки східних країн – Королівства Саудівська Аравія й Таджикистану.